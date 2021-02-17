Сбербанк поделился со студентами Поволжских вузов основами инвестирования





Уроки инвестирования, которые с 8 по 16 февраля прошли в 10 региональных вузах, посетило более 400 студентов. Перед учащимися выступили руководители отделений Сбербанка в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Лекции проводились в онлайн- и офлайн-форматах в рамках федеральной кампании Сбера, приуроченной ко Дню студента.

Региональные топ-менеджеры Поволжского банка Сбербанка познакомили юных слушателей с основными инструментами инвестора, рассказали, как они работают и для каких целей используются. На конкретных примерах участники лекции обсудили, как собрать стартовый капитал для открытия своего дела, что такое акции и облигации, какой уровень риска и доходности существует у разных способов инвестирования, и как вложить средства так, чтобы и приумножить их, и защитить от инфляции.

Студентов заинтересовали продукты и услуги банка, возможность пройти практику и стажировку в Сбере, программы обучения сотрудников, а также личный опыт руководителей банка в инвестициях.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Конвертировать полученный за время учебы капитал знаний в успешный стартап или должность в престижной компании – первый и важнейший шаг для любого человека, начинающего взрослую жизнь. И вступать в нее, не владея основами финансовой грамотности, крайне рискованно. Понимая это, эксперты Сбербанка продолжат участвовать в обучающих семинарах для учащихся школ и вузов, проводить стажировки и запускать студенческие акселераторы».

Добавим, что помимо серии лекций ко Дню студента, при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» был реализован игровой симулятор «Вклад», где можно прокачать навыки управления личными финансами и грамотного распределения бюджета. Игра поможет школьникам и студентам ближе познакомиться с финансовыми инструментами. Скачать приложение для смартфона можно по ссылке: https://fingame.vbudushee.ru.



