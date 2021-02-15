Из Китая с любовью: «Алиэкспресс» выделил 1 млн рублей на деревянные игрушки из Волгограда

Общество 15.02.2021 16:16
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15.02.2021 16:16
Волгоградский производитель традиционных деревянных игрушек для детей "Царицынская игрушка" получит один миллион рублей на развитие бизнеса на платформе AliExpress. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в компании AliExpress Россия - это совместное предприятие, основным владельцем которого является Alibaba Group. Alibaba, как сообщается в открытых источниках, владеет глобальной виртуальной торговой площадкой AliExpress.
"Царицынская игрушка" из Волгограда получит миллион как финалист конкурса "Хорошие вещи". Соревнование организовала компания AliExpress Россия для поддержки российских производителей товаров народных художественных промыслов, а также продукции, транслирующей российские традиции, историю, культуру.
Волгоградское предприятие известно тем, что производит развивающие игрушки, сувениры и оригинальные подарки из дерева.
Всего в финал конкурса "Хорошие вещи" вышли 10 российских компаний из Московской, Волгоградской, Владимирской, Новгородской, Нижегородской, Рязанской, Оренбургской областей, Санкт-Петербурга и Дагестана. Они производят фарфоровые куклы, пуховые платки, керамическую посуду, деревянные домики для кукол, деревянные игрушки, украшения из серебра по мотивам древнерусской культуры, подносы с росписью. Всем финалистам выплатят по 1 миллиону рублей.
Победителями признаны четыре компании: производитель плетенных изделий из Кирово-Чепецка; производитель шелковых платков с ручной росписью из Озерска; производитель изделий из керамики и фарфора с росписью из деревни Турыгино и производитель изделий из дерева с хохломской росписью из Семёнова.
Всего в конкурсе приняли участие 50 компаний компаний из 21 области, 3 республик и двух городов федерального значения. Вне зависимости от итогов конкурса все конкурсанты получат дополнительное промо на AliExpress в виде размещения товаров в специальном разделе "Сделано в России".
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