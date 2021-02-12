Жителям Волгоградской области срочно понадобились налоговые вычеты

Экономика 12.02.2021 15:41
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12.02.2021 15:41
На 20% возросло число жителей Волгоградской области, заявивших об имущественных и социальных вычетах в 2020 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФНС по региону, таких оказалось более 181 тысячи граждан. Общая сумма налога, возмещенного из бюджета, составила 3,4 млрд рублей, что на 125 млн рублей больше, чем годом ранее.
В минувшем году свои доходы задекларировали порядка 50 тысяч налогоплательщиков, что на 12% больше чем в 2019 году. Общая сумма поступлений в казну НДФЛ с задекларированных доходов увеличилась также на такой же процент и составила 1,2 млрд рублей.
С начала года стартовала очередная декларационная кампания. Представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году, необходимо не позднее 30 апреля, уплатить НДФЛ - не позднее 15 июля текущего года. При необходимости получения налоговых вычетов направить декларацию можно в течение всего года.
Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.
Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.
Подать декларацию также необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени.
Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ можно через интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица». Сервис также позволяет отправить заявление на возврат подоходного налога, рассчитанного по данной декларации, отслеживать статус приема и камеральной проверки декларации.
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