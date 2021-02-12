Экология

Прокуратура сняла все претензии к кладбищу животных под Волгоградом

Экология 12.02.2021 08:37
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12.02.2021 08:37


Скотомогильник в городе Дубовка больше не является источником распространения опасных для человека заболеваний. Как сообщает ИА "Высота 102", к такому выводу пришли сотрудники Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, завершив производство по данному объекту захоронения биологических отходов. Надзорное ведомство констатировало, что администрация городского поселения устранила все нарушения природоохранного законодательства.
Ранее сообщалось, что территория скотомогильника и сама биотермическая яма находились в недопустимом состоянии, что создавало угрозу распространения опасных инфекций. Так, территория скотомогильника не была огорожена глухим 2-х метровым забором с въездными воротами, ров почти отсутствовал. Перекрытие ямы осуществлялось треснувшими бетонными плитами с небольшими заступами, которые в любой момент могли обрушиться. Над скотомогильником не было навеса, отсутствовало и помещение для вскрытия трупов. Прокуроры обязали администрацию Дубовки привести объект в надлежащее состояние. Всего на благоустройство скотомогильника было потрачено 423 тысячи рублей. 

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