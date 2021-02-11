В суде Волгоградской области прокурор озвучил наказание для мэра Михайловки





Сегодня в ходе прений, которые состоялись в Михайловском городском суде, прокурор запросил для главы городского округа Сергея Фомина наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области, также представитель обвинения в качестве дополнительной меры наказания озвучил запрет для Сергея Фомина занимать должности в органах государственной и муниципальной власти сроком на один год. Сергей Фомин свою вину признал.

Напомним, в Михайловском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении мэра городского округа Сергея Фомина. Согласно обвинительному заключению, Сергей Фомин, действуя вопреки интересам службы, с целью улучшения своего материального положения, зная о том, что местный предприниматель не исполняет условия договора аренды муниципального земельного участка, не предпринял мер к его расторжению. Тем самым, глава создал условия, препятствующие взысканию с недобросовестного арендатора денежных средств в качестве неосновательного обогащения в размере 2 165 707 рублей, считает следствия. Уголовное дело по ч.2 ст. 285 УК РФ возбуждено по материалам УФСБ России по Волгоградской области.

Во время следствия суд избрал в отношении чиновника меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему не разрешили подходить ближе 30 метров к администрации городского округа. Впоследствии стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении подчиненной Сергея Фомина Татьяны Харченко - председателя комитета по муниципальному контролю и административной практике. Ее подозревают в служебном подлоге и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Сейчас Харченко отстранена от должности. Сергей Фомин официально остается главой городского округа. Его отсутствие в администрации объяснялось отпуском.

Следующее судебное заседание состоится 15 февраля.



