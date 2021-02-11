В суде Волгоградской области прокурор озвучил наказание для мэра Михайловки

Расследования 11.02.2021 15:32
0
11.02.2021 15:32
Сегодня в ходе прений, которые состоялись в Михайловском городском суде, прокурор запросил для главы городского округа Сергея Фомина наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области, также представитель обвинения в качестве дополнительной меры наказания озвучил запрет для Сергея Фомина занимать должности в органах государственной и муниципальной власти сроком на один год. Сергей Фомин свою вину признал.
Напомним, в Михайловском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении мэра городского округа Сергея Фомина. Согласно обвинительному заключению, Сергей Фомин, действуя вопреки интересам службы, с целью улучшения своего материального положения, зная о том, что местный предприниматель не исполняет условия договора аренды муниципального земельного участка, не предпринял мер к его расторжению. Тем самым, глава создал условия, препятствующие взысканию с недобросовестного арендатора денежных средств в качестве неосновательного обогащения в размере 2 165 707 рублей, считает следствия. Уголовное дело по ч.2 ст. 285 УК РФ возбуждено по материалам УФСБ России по Волгоградской области.
Во время следствия суд избрал в отношении чиновника меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему не разрешили подходить ближе 30 метров к администрации городского округа. Впоследствии стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении подчиненной Сергея Фомина Татьяны Харченко - председателя комитета по муниципальному контролю и административной практике. Ее подозревают в служебном подлоге и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Сейчас Харченко отстранена от должности. Сергей Фомин официально остается главой городского округа. Его отсутствие в администрации объяснялось отпуском.
Следующее судебное заседание состоится 15 февраля.
Реклама
В Волгограде подрядчик "срубил копеечку" на ремонте школы-интерната для инвалидов11.02.2021 17:01
Расследования 11.02.2021 17:01
Пробы воды из покрасневшей реки в Волгоградской области шокировали11.02.2021 13:53
Расследования 11.02.2021 13:53
Жителю Волгоградской области вынесли приговор за призыв к геноциду евреев11.02.2021 12:52
Расследования 11.02.2021 12:52
Силовики пресекли в Волгограде хитроумный план заработка на дорогом авто из Москвы (ВИДЕО)11.02.2021 10:41
Расследования 11.02.2021 10:41
Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в СУ СК по Волгоградской области10.02.2021 21:17
Расследования 10.02.2021 21:17
"ГиКнулись, что ли?": жители дома в Волгограде дошли до президента из-за счетов за отопление10.02.2021 20:29
Расследования 10.02.2021 20:29
Трое из 20 обвиняемых в хищениях с нефтезавода в Волгограде идут под суд10.02.2021 17:32
Расследования 10.02.2021 17:32
В Волгограде убивший отца школьницы Мелконян не вышел из СИЗО10.02.2021 17:21
Расследования 10.02.2021 17:21
Волгоградец осужден за молчание о планах друга совершить теракт10.02.2021 15:51
Расследования 10.02.2021 15:51
Вышедшего из тюрьмы телефонного мошенника судят в Волгограде за обман 11 человек10.02.2021 10:26
Расследования 10.02.2021 10:26
Молодая чеченка бросила троих детей ради поиска биологических родителей в Волгограде09.02.2021 20:44
Расследования 09.02.2021 20:44
То ли девочка, а то ли виденье: волжанин назвался проституткой и заработал 112 тысяч рублей09.02.2021 18:32
Расследования 09.02.2021 18:32
Под Волгоградом двое начальников-энергетиков за деньги и мясо уменьшили турбазе счет за свет09.02.2021 12:48
Расследования 09.02.2021 12:48
Двое волгоградцев идут под суд за покупку огромной краснокнижной рыбы08.02.2021 17:22
Расследования 08.02.2021 17:22
Московский бизнесмен останется в колонии за аферу при ремонте Волжской ГЭС08.02.2021 16:18
Расследования 08.02.2021 16:18
Реклама