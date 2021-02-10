Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ подвел итоги 2020 года





Итоги 2020 года подвел Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ.

Как сообщили ИА "Высота 102" в компании, всего за прошлый год предприятие выпустило 69,9 тысячи тонн алюминия-сырца, что на 0,1 % выше, чем результат 2019 года. При этом доля ПДС в структуре реализации составила 73,9%, что на 2,3 % выше, чем аналогичный показатель годом ранее.

Кроме того в 2020 году было выпущено 125 тысяч тонн анодных блоков, что превышает результат 2019 года на 20%.

Полностью с результатами операционной деятельности РУСАЛа можно ознакомиться на сайте Компании.



