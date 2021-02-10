Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ подвел итоги 2020 года

Экономика 10.02.2021 12:48 Новости компаний
0
10.02.2021 12:48 Новости компаний
Итоги 2020 года подвел Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ.
Как сообщили ИА "Высота 102" в компании, всего за прошлый год предприятие выпустило 69,9 тысячи тонн алюминия-сырца, что на 0,1 % выше, чем результат 2019 года. При этом доля ПДС в структуре реализации составила 73,9%, что на 2,3 % выше, чем аналогичный показатель годом ранее.
Кроме того в 2020 году было выпущено 125 тысяч тонн анодных блоков, что превышает результат 2019 года на 20%.
Полностью с результатами операционной деятельности РУСАЛа можно ознакомиться на сайте Компании.
Реклама
Сбер и DHL Express выведут российский экспорт на новый уровень10.02.2021 15:04
Экономика 10.02.2021 15:04
Волгоградстат зафиксировал снижение платы за отопление и воду10.02.2021 14:54
Экономика 10.02.2021 14:54
В СберБанк Онлайн теперь можно обменять паи ПИФов10.02.2021 13:17
Экономика 10.02.2021 13:17
ВТБ: каждая третья ипотека в январе выдана по госпрограмме10.02.2021 12:01
Экономика 10.02.2021 12:01
ВТБ и «Магнит» выпустили более 1,5 млн виртуальных карт для платежного сервиса Magnit Pay09.02.2021 19:47
Экономика 09.02.2021 19:47
Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»09.02.2021 16:50
Экономика 09.02.2021 16:50
Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки на апартаменты09.02.2021 14:57
Экономика 09.02.2021 14:57
ВТБ: господдержка на треть увеличила продажи автокредитов в Волгограде09.02.2021 14:03
Экономика 09.02.2021 14:03
Банк «Открытие» снизил ставки по льготной ипотеке08.02.2021 17:56
Экономика 08.02.2021 17:56
ВТБ начинает продажи субординированных облигаций, номинированных в валюте08.02.2021 17:35
Экономика 08.02.2021 17:35
Банк «Открытие» снизил ставку по кредиту наличными и рефинансированию - от 5,5% годовых08.02.2021 15:41
Экономика 08.02.2021 15:41
Из-за долгов по электричеству у волгоградки арестовали любимый «Nissan»08.02.2021 15:03
Экономика 08.02.2021 15:03
Банк «Открытие» предлагает новый вклад «Весенний» с повышенной процентной ставкой08.02.2021 14:30
Экономика 08.02.2021 14:30
«ВОЛМА». Закон успешного экспорта08.02.2021 09:01
Экономика 08.02.2021 09:01
В Волгоградской области хотят удержать цены на хлеб07.02.2021 10:21
Экономика 07.02.2021 10:21
Реклама