Вышедшего из тюрьмы телефонного мошенника судят в Волгограде за обман 11 человек

Расследования 10.02.2021 10:26
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10.02.2021 10:26
Ранее судимый житель Ингушетии и двое его сообщников предстанут перед судом в Волгоградской области по обвинению в мошенничестве. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 29-летний мужчина еще в апреле 2019 года, отбывая наказание в одной из колоний на территории Ставропольского края, разместил в интернете объявление о реализации спортивного питания с условием предоплаты. После получения денег на карту от потенциальных покупателей он прерывал общение, товар не поставлял. Для помощи в обналичивании денег осужденный привлек двоих знакомых - 27 и 28-летних жителей Волгоградской области. Освободившись в июне 2019 года мошенник продолжил обманывать людей.
Следствием установлено, что с мая по ноябрь 2019 года участники преступной группы завладели денежными средствами 11 доверчивых граждан на общую сумму около 50 тысяч рублей. Потерпевшими по данному уголовному делу признаны жители Самары, Уфы, Краснодара, Нового Уренгоя, Барнаула, Благовещенска и других городов России.
27-летнему фигуранту уголовного дела помимо мошенничества инкриминируется незаконное хранение наркотиков без цели сбыта. При задержании оперативники изъяли у мужчины более 100 г марихуаны и свыше 5 г гашишного масла.
Вину в содеянном 28 и 29-летний фигуранты уголовного дела признали полностью, 27-летний обвиняемый – частично. Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду.
За мошенничество им грозит до 5 лет лишения свободы. "Наркотическая" статья предусматривает до 10 лет тюрьмы.
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