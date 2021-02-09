ВТБ: господдержка на треть увеличила продажи автокредитов в Волгограде

Экономика 09.02.2021 14:03 Новости компаний
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09.02.2021 14:03 Новости компаний
За январь 2021 года ВТБ в Волгоградской области выдал более 120 автокредитов на сумму свыше 92 млн рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, это на 18% выше результатов января 2020 года по количеству выданных займов и на 32% по объему. Важную роль в восстановлении спроса после пандемии играет программа господдержки, доля которой в общих продажах января в регионе достигла 50%.
В целом по стране ВТБ за первый месяц года выдал 7,3 тысячи автокредитов на сумму более 7 млрд рублей. Это на 30% по количеству и на 60% по объему выше результатов января 2020 года. Важную роль в восстановлении спроса после пандемии играет программа господдержки, доля которой в общих продажах января превысила 40%.
«Решение о продлении условий госпрограммы по автокредитованию на 2021 год стало серьезным фактором, повлиявшим на резкий рост продаж в начале этого года. Клиентов привлекает 10%-ный дисконт от стоимости нового автомобиля (в регионах ДФО скидка увеличивается до 25%), расширенные лимиты по цене транспортного средства, а также дополнительные льготы для социальных категорий граждан. Только в январе ВТБ выдал по ней 3 тысячи кредитов на 2 млрд рублей, что в 4,5 раза больше, чем в январе 2020 года. С учетом потенциального роста цен на автомобили в 2021 году продление госпрограммы является своевременным и разумным решением, способным поддержать продажи новых транспортных средств для населения», – отметил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.
В общем объеме выдач наибольшую динамику по сравнению с прошлым январем показали кредиты на новые автомобили – их доля составила более 85%, за год увеличившись в полтора раза по числу сделок и в 1,8 раза по объему. При этом существенно – в 6 раз – выросла доля сделок без передачи авто в залог банку, что связано с запуском ВТБ в начале 2020 года специальной программы беззалогового автокредитования и последующим улучшением условий по ней.
Общий размер среднего чека по автокредиту в январе 2021 года вырос в сравнении с прошлым январем на четверть и превысил 970 тыс. рублей. При этом в Волгограде он составил 750 тыс. руб., изменившись по сравнению с январем 2020 года на 30%. Самыми популярными марками у клиентов являются LADA, Hyundai и KIA. Городами-лидерами по объемам выданных автокредитов в январе стали Москва (2,2 млрд руб.), Санкт-Петербург (697 млн), Краснодар (345 млн), Казань (264 млн), Уфа (218 млн).
Напомним, ВТБ входит в число лидеров в сегменте автокредитования. По итогам 2020 года банк выдал более 90 тыс. кредитов более чем на 80 млрд рублей. Портфель автокредитов ВТБ на начало 2021 г. превысил 115 млрд рублей.
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