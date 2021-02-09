Экономика

ВТБ: господдержка на треть увеличила продажи автокредитов в Волгограде

Экономика 09.02.2021 14:03 Новости компаний
0
09.02.2021 14:03 Новости компаний


За январь 2021 года ВТБ в Волгоградской области выдал более 120 автокредитов на сумму свыше 92 млн рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, это на 18% выше результатов января 2020 года по количеству выданных займов и на 32% по объему. Важную роль в восстановлении спроса после пандемии играет программа господдержки, доля которой в общих продажах января в регионе достигла 50%.
В целом по стране ВТБ за первый месяц года выдал 7,3 тысячи автокредитов на сумму более 7 млрд рублей. Это на 30% по количеству и на 60% по объему выше результатов января 2020 года. Важную роль в восстановлении спроса после пандемии играет программа господдержки, доля которой в общих продажах января превысила 40%.
«Решение о продлении условий госпрограммы по автокредитованию на 2021 год стало серьезным фактором, повлиявшим на резкий рост продаж в начале этого года. Клиентов привлекает 10%-ный дисконт от стоимости нового автомобиля (в регионах ДФО скидка увеличивается до 25%), расширенные лимиты по цене транспортного средства, а также дополнительные льготы для социальных категорий граждан. Только в январе ВТБ выдал по ней 3 тысячи кредитов на 2 млрд рублей, что в 4,5 раза больше, чем в январе 2020 года. С учетом потенциального роста цен на автомобили в 2021 году продление госпрограммы является своевременным и разумным решением, способным поддержать продажи новых транспортных средств для населения», – отметил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.
В общем объеме выдач наибольшую динамику по сравнению с прошлым январем показали кредиты на новые автомобили – их доля составила более 85%, за год увеличившись в полтора раза по числу сделок и в 1,8 раза по объему. При этом существенно – в 6 раз – выросла доля сделок без передачи авто в залог банку, что связано с запуском ВТБ в начале 2020 года специальной программы беззалогового автокредитования и последующим улучшением условий по ней.
Общий размер среднего чека по автокредиту в январе 2021 года вырос в сравнении с прошлым январем на четверть и превысил 970 тыс. рублей. При этом в Волгограде он составил 750 тыс. руб., изменившись по сравнению с январем 2020 года на 30%. Самыми популярными марками у клиентов являются LADA, Hyundai и KIA. Городами-лидерами по объемам выданных автокредитов в январе стали Москва (2,2 млрд руб.), Санкт-Петербург (697 млн), Краснодар (345 млн), Казань (264 млн), Уфа (218 млн).
Напомним, ВТБ входит в число лидеров в сегменте автокредитования. По итогам 2020 года банк выдал более 90 тыс. кредитов более чем на 80 млрд рублей. Портфель автокредитов ВТБ на начало 2021 г. превысил 115 млрд рублей.

 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Экономика
09.02.2021 16:50
Экономика 09.02.2021 16:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.02.2021 14:57
Экономика 09.02.2021 14:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.02.2021 17:56
Экономика 08.02.2021 17:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.02.2021 17:35
Экономика 08.02.2021 17:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.02.2021 15:41
Экономика 08.02.2021 15:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.02.2021 15:03
Экономика 08.02.2021 15:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.02.2021 14:30
Экономика 08.02.2021 14:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.02.2021 09:01
Экономика 08.02.2021 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.02.2021 10:21
Экономика 07.02.2021 10:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.02.2021 18:41
Экономика 06.02.2021 18:41
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.02.2021 12:56
Экономика 05.02.2021 12:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.02.2021 12:39
Экономика 05.02.2021 12:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.02.2021 11:25
Экономика 05.02.2021 11:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.02.2021 08:37
Экономика 05.02.2021 08:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.02.2021 21:16
Экономика 04.02.2021 21:16
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:32
То ли девочка, а то ли виденье: волжанин назвался проституткой и заработал 112 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:53
Коронавирус не пощадил сельских жителей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:48
На скользкие улицы Волгограда вышли десятки единиц спецтехникиСмотреть фотографии
17:46
Осталось пять томов: волгоградского экс-депутата заставили активнее читать уголовное делоСмотреть фотографии
16:50
Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»Смотреть фотографии
16:26
Почтовые ящики волгоградцев завалили «хитрыми» листовками на тему ЖКХСмотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области коммунальщик уволен после скандала с падением ребенка в ямуСмотреть фотографии
16:05
«Один из самых проблемных объектов»: близится конец реконструкции нижней террасы набережной ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
В Волгограде выставлены на продажу конфискованные ружья и пистолетыСмотреть фотографии
14:45
Смертность населения в Волгоградской области в конце 2020 года выросла в полтора разаСмотреть фотографии
14:20
Планы и реальность: задачу Минздрава по вакцинации 30% жителей от COVID-19 оценили в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:03
ВТБ: господдержка на треть увеличила продажи автокредитов в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:54
В Волгоградской области свернули часть коронавирусных стационаровСмотреть фотографии
12:48
Под Волгоградом двое начальников-энергетиков за деньги и мясо уменьшили турбазе счет за светСмотреть фотографии
12:12
Аппетиты растут: волгоградцы стали в четыре раза чаще пользоваться онлайн-доставкой продуктовСмотреть фотографии
10:47
Второй за утро пожар в многоэтажке потушили в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:36
«Грабят народ»: злые волгоградцы о резком подорожании отопления (ОПРОС)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:13
В Волгограде ловца раков подозревают в даче взяток инспектору РосрыболовстваСмотреть фотографии
08:23
"Выводили в красных скафандрах": в Волгограде загорелась квартира в многоэтажке (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
08:02
Метель и крепкий мороз: зимняя погода продержится в Волгоградской области недолгоСмотреть фотографии
20:32
Глава Волгограда: об оторванных головах, свободном небе и мягком трамваеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:14
Волгоградские прыгуны в воду могут остаться за бортом скандального бассейна "Спартак"Смотреть фотографии
17:22
Двое волгоградцев идут под суд за покупку огромной краснокнижной рыбыСмотреть фотографии
17:03
«Все там будем»: глава Волгограда вышел в свет после слухов о заболевании коронавирусомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
«Чистое небо»: «Ростелеком» на Юге перенес в 2020 году с опор в кабельную канализацию более 100 км оптикиСмотреть фотографии
16:18
Московский бизнесмен останется в колонии за аферу при ремонте Волжской ГЭССмотреть фотографии
16:01
Под Волгоградом за падение ребенка в яму коммунальщикам назначили минимальные штрафыСмотреть фотографии
15:29
Четыре очага бешенства ликвидируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:03
Из-за долгов по электричеству у волгоградки арестовали любимый «Nissan»Смотреть фотографии
14:54
В Волгоградской области подсчитали количество аварийных домовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 