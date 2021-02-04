ВТБ: в 2020 году россияне сохранили траты на уровне предыдущего года





Пандемия повлияла на темпы роста потребительской активности россиян в 2020 году. Общий торговый оборот вырос относительно предыдущего года лишь на 4%, до 2,2 трлн рублей, свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Даже сегмент интернет-покупок, несмотря на самоизоляцию, сохранился на уровне 600 млрд – из-за резкого сокращения сферы туризма и авиаперевозок. При этом спрос на товары в сегменте электроники и бытовой техники в 2020 году вырос на треть, составив почти 0,5 трлн рублей.

Перевод на удаленную работу сотрудников многих компаний привел к «буму» спроса на товары для дома. В прошлом году россияне потратили на них 204 млрд рублей – на 23% больше, чем годом ранее. Расходы на одежду и обувь увеличились на 14% и составили 191 млрд рублей. А вот продуктовый ретейл вырос всего на 4%, до 327 млрд рублей.

Наибольшее снижение оборотов показала сфера транспорта – на четверть, до 243 млрд рублей. При этом сегмент авиаперевозок сократился вдвое.

Изоляция повлияла на работу ресторанов и кафе – их выручка уменьшилась год к году на 20%, составив всего 73 млрд рублей.

Другие отрасли выиграли от онлайн-шопинга. Интернет-магазины одежды и обуви увеличили выручку почти в три раза, электроники и бытовой техники – в 2,75, товаров для дома – в 1,5, продуктовые точки – на 43%. Даже кафе и рестораны, перешедшие на доставку, смогли нарастить интернет-продажи на 14%.

Поддержал годовые результаты резкий рывок торгового оборота во втором полугодии. Рост к январю-июню показали почти все сегменты, кроме продуктового ретейла, который снизился на 12%. На 83% выросли продажи одежды и обуви, на 81% – покупки авиабилетов, на 53% – расходы на товары для дома. Кроме того, на 47% увеличилась выручка магазинов электроники и бытовой техники, на 43% – оборот в сфере транспорта, на 27% – расходы на заведения общепита и сектор услуг.

Всего по итогам второго полугодия оборот розницы вырос на 37% к первому полугодию, в том числе в сегменте электронной коммерции – на 47%, в торговых точках – на треть.