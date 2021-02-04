Экономика

ВТБ: в 2020 году россияне сохранили траты на уровне предыдущего года

Экономика 04.02.2021 16:58 Новости компаний
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04.02.2021 16:58 Новости компаний


Пандемия повлияла на темпы роста потребительской активности россиян в 2020 году. Общий торговый оборот вырос относительно предыдущего года лишь на 4%, до 2,2 трлн рублей, свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Даже сегмент интернет-покупок, несмотря на самоизоляцию, сохранился на уровне 600 млрд – из-за резкого сокращения сферы туризма и авиаперевозок. При этом спрос на товары в сегменте электроники и бытовой техники в 2020 году вырос на треть, составив почти 0,5 трлн рублей.
Перевод на удаленную работу сотрудников многих компаний привел к «буму» спроса на товары для дома. В прошлом году россияне потратили на них 204 млрд рублей – на 23% больше, чем годом ранее. Расходы на одежду и обувь увеличились на 14% и составили 191 млрд рублей. А вот продуктовый ретейл вырос всего на 4%, до 327 млрд рублей.
Наибольшее снижение оборотов показала сфера транспорта – на четверть, до 243 млрд рублей. При этом сегмент авиаперевозок сократился вдвое.
Изоляция повлияла на работу ресторанов и кафе – их выручка уменьшилась год к году на 20%, составив всего 73 млрд рублей.
Другие отрасли выиграли от онлайн-шопинга. Интернет-магазины одежды и обуви увеличили выручку почти в три раза, электроники и бытовой техники – в 2,75, товаров для дома – в 1,5, продуктовые точки – на 43%. Даже кафе и рестораны, перешедшие на доставку, смогли нарастить интернет-продажи на 14%.
Поддержал годовые результаты резкий рывок торгового оборота во втором полугодии. Рост к январю-июню показали почти все сегменты, кроме продуктового ретейла, который снизился на 12%. На 83% выросли продажи одежды и обуви, на 81% – покупки авиабилетов, на 53% – расходы на товары для дома. Кроме того, на 47% увеличилась выручка магазинов электроники и бытовой техники, на 43% – оборот в сфере транспорта, на 27% – расходы на заведения общепита и сектор услуг. 
Всего по итогам второго полугодия оборот розницы вырос на 37% к первому полугодию, в том числе в сегменте электронной коммерции – на 47%, в торговых точках – на треть.
«Пандемия существенно замедлила рост розничной торговли в России. Несколько лет подряд рынок эквайринга рос на 20-30% в год, но в 2020 году мы увидели его стагнацию из-за резкого падения спроса в ряде флагманских отраслей. В то же время открылись новые возможности онлайн-продаж, и привычка россиян к заказу товаров через интернет станет трендом на многие годы вперед. По мере успешной вакцинации и снятия ограничительных мер в этом году мы рассчитываем увидеть восстановление всего розничного оборота. Однако к уверенному росту, по нашим оценкам, рынок сможет перейти не раньше второго полугодия», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

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