«Учитель года России–2020»: «Ростелеком» выступил цифровым партнером финала Всероссийского конкурса





«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером финального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» в Волгограде. Торжественные мероприятия одновременно прошли в Областной филармонии, Городском детско-юношеском центре, музее «Панорама» и средней общеобразовательной школе №55 имени Степана Передерия. Национальный провайдер подключил эти площадки к интернету и организовал инженерно-техническую инфраструктуру для проведения онлайн-трансляции конкурса.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, для обеспечения гостей и организаторов конкурса цифровой связью технические специалисты «Ростелекома» развернули 12 точек двухдиапазонного доступа в интернет, а также подключили каналы и необходимое оборудование для видеотрансляции со всех мест проведения конкурса. В школе №55 трансляция велась в семи классах одновременно.

«Интеграция цифровых инфраструктурных решений повышает качество организации любого процесса или мероприятия, особенно в системе образования, где требуется качественная коммуникация.“Ростелеком” не только создает уникальные продукты и сервисы для учащихся, педагогов и родителей, но и активно поддерживает образовательные инициативы. Уверен, что наши решения для организации и проведения Всероссийского конкурса “Учитель года” – это вклад в повышение престижа педагогической профессии и роли учителей в обществе, а также в популяризацию лучших образовательных инноваций » , – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Всероссийский конкурс «Учитель года России» проводится с 1990 года. Впервые принимающей стороной для финального конкурсного этапа выступил Волгоград. Лучшие учителя России, по одному из каждого регионов, собрались в городе-герое для определения пятерки финалистов и абсолютного победителя.

«Для нас большая честь принимать у себя конкурс столь значительного масштаба. И когда на наших площадках свое педагогическое мастерство показывают учителя со всех уголков России, особый акцент делается на четкую и слаженную работу техники и цифровых коммуникаций, и повышенная ответственность ложится на партнеров, обеспечивающих информационно-техническую часть мероприятия. Уверенность в “Ростелекоме”, с которым мы сотрудничаем уже не первый год, позволила нам не задумываться о технических вопросах, а заниматься лишь организационными моментами конкурса. Компании удалось предусмотреть все нюансы и достойно представить Волгоград в качестве принимающей стороны», – отметила Лариса Савина, председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

«Ростелеком Лицей» собраны обширный образовательный контент по предметам школьной программы и для подготовки к ОГЭ И ЕГЭ, а также дополнительные курсы внешкольной тематики. «Ростелеком» на регулярной основе поддерживает образовательные проекты и инициативы в Волгоградской области, организует мероприятия педагогической направленности, а также разрабатывает цифровые продукты и платформы для успешного обучения. В онлайн-сервисесобраны обширный образовательный контент по предметам школьной программы и для подготовки к ОГЭ И ЕГЭ, а также дополнительные курсы внешкольной тематики.



