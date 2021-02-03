Цены на растительное масло и сахар в Волгоградской области «послушались» чиновников

Экономика 03.02.2021 16:09
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03.02.2021 16:09
В Волгоградской области за минувшую неделю цены на растительное масло и сахар, наконец, почти пришли в соответствие с рекомендациями правительства. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, так, стоимость подсолнечного масла снизилась на 6,5% и достигла средней цены в 116,14 рублей за кг. Цена на сахар также уменьшилась почти на 3% - до 45,6 рублей за кг. Напомним, в конце прошлого года правительство России заявило об установлении предельной стоимости данных товаров на уровне 110 рублей за килограмм растительного масла и 46 рублей за килограмм сахара.
Также в регионе чуть снизились цены на рис – примерно на 2,5% (46,37 рублей за кг). На мизер опустилась стоимость десятка яиц – на 0,6% (72,96 рублей). При этом поползли вверх цены на смеси молочные детские – на 2% (769 рублей за кг), на пшено – на 2,2% (44,43 рубля за кг) и на макаронные изделия – тоже на 2,2% (71,24 рубля за кг).
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