Экономика 02.02.2021 08:01
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02.02.2021 08:01
Проект соглашения о передаче школьных столовых и пищеблоков в концессию должен быть готов в феврале. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда, это позволит начать публичную процедуру по приему заявок от всех компаний, проявивших интерес к данной теме. Специально созданная рабочая группа оценит предлагаемый инвестором проект на соответствие интересам волгоградских школьников и их родителей, а также действующим программам по развитию образования. В коллегиальный орган вошли представители департамента по образованию, управления экономического развития и инвестиций, департамента муниципального имущества, КСП и депутаты гордумы.
Напомним. долгосрочное муниципально-частное партнерство по вопросу модернизации школьных столовых и пищеблоков властям города предлагает ООО "Школьное кафе". В ближайшие два года компания намерена обновить 23 пищеблока в 22 школах города. Общий планируемый объем инвестиций – около 300 миллионов рублей.
На прошлой неделе депутаты городской думы приняли решение рекомендовать мэрии рассмотреть поступившее предложение инвестора. После того, как проект соглашения будет утвержден, администрация города объявит конкурсную процедуру по отбору инвестора. В случае, если кроме "Школьного кафе" не поступит ни одной заявки, соглашение заключат с этой организацией.
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