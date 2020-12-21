Зловонную жижу под видом кристальной воды продают селянам в Волгоградской области

Общество 21.12.2020 17:18
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21.12.2020 17:18
В двух параллельных реальностях существуют жители хутора Красный Пахарь и чиновники администрации Городищенского района. Уже третий год селяне жалуются на ржавую и зловонную воду, которая течет у них из кранов. Представители власти им не верят и заявляют, что питьевая вода в населенном пункте соответствует нормативам.
Кто врет, а кто говорит правду – предложили выяснить волгоградским СМИ жители Красного Пахаря, которые вышли сегодня на сход. Встречу провели возле администрации поселка, которая, по совпадению, оказалась заперта. От общения с прессой и негодующим электоратом чиновники закрылись на амбарный замок.
Жители хутора рассказали ИА «Высота 102», что три года назад власти их осчастливили вводом в эксплуатацию новой питьевой скважины, которую построили взамен прежней, вышедшей из строя. Правда, качество воды, по словам граждан, напротив, ухудшилось. Цвет, запах и консистенция воды вызывали недоумение у людей. «Если это питьевая вода, то почему она воняет? Почему мы чешемся все после купания, почему она коричневого цвета?», - жалуются местные обитатели. Селяне пригласили журналистов в свои дома и показали, как ржавчина губит их сантехнику: ломаются газовые колонки, выходят из строя бачки унитазов, смесители и стиральные машины.
Ежемесячно жители хутора платят за холодную воду поставщику услуг – МУП «ЖКХ Городищенского района». Кубометр ржавой воды обходится в 43 рубля 8 копеек. Дополнительно люди вынуждены покупать бутилированную воду, которая обходится ежемесячно одной семье еще в 1,5 - 2 тысячи рублей.
В конце ноября хуторяне на собственные деньги провели независимую экспертизу коммунального ресурса. По заключению экспертных лабораторий, в питьевой воде в 3,7 раза превышено содержание железа, в 3 раза – содержания натрия, в 5 раз – превышены показатели мутности, в 2 раза – завышена минерализация. Результаты исследований жители хутора приложили к своему обращению, которые они направили губернатору Волгоградской области.
На направленные жалобы районным чиновникам, граждане традиционно получали отписки. Так, осенью 2018 года глава администрации Городищенского района Эдуард Кривов в своем письме сообщил хуторянам, что вода соответствует требованиям СанПиНа по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Пробовал ли сам Кривов воду из Красного Пахаря – неизвестно. В прошлом году чиновник ушел в отставку. Его кресло занял бывший чиновник администрации региона Андрей Кагитин. Если представители власти снова не отреагируют, то жители хутора Красный Пахарь намерены обратиться в суд.
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