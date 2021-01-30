«Однодозная» вакцина от COVID-19 отгружена в пять городов в Волгоградской области

Здравоохранение 30.01.2021 14:30
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30.01.2021 14:30
Первыми вакцину от COVID-19, в том числе в новой фасовке, которая поступила в Волгоградскую область накануне, получат поликлиники Волжского, Урюпинска, Михайловки, Камышина и Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном комитете здравоохранения, сегодня началась отгрузка вакцины со склада в поликлиники этих городов. Препарат «Спутник V» перевозят с учетом всех температурных требований. Напомним, что вакцина до использования должна находиться при температуре -18 градусов.
Всего в регион поступило 12817 доз препарата «Спутник V», из них 1117 доз в новой фасовке. Ампула рассчитана на одну дозу, поэтому медикам не нужно формировать группы по пять человек из желающих сделать укол.
Записаться на инъекцию можно по телефону регистратуры или при личном посещении поликлиники. Если медработники по телефону поясняют, что запись сейчас невозможна – это говорит о том, что очередь в этом учреждении на ближайшее время уже сформирована. В данном случае, пояснили в облздраве, записаться и сделать прививку можно в любом прививочном центре, независимо от места жительства.
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