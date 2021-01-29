Происшествия

Вспыхнула проводка: пенсионерку с ожогами увезли в больницу Волгограда

Происшествия 29.01.2021 09:49
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29.01.2021 09:49


73-летняя жительница Кировского района госпитализирована в больницу скорой помощи №25 с ожогами 2-3 степени. Пожар в квартире пожилой женщины, проживающей в пятиэтажном доме №32 по улице 64-ой Армии, произошел накануне днем, сообщает ИА «Высота 102».
Как пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о возгорании поступил около 14 часов. Однако огонь был ликвидирован до приезда пожарных. Как выяснилось, в одной из комнат загорелась электропроводка. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. 
По всей видимости, в процессе тушения пламени бабушка и получила и ожоги.

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