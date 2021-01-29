Вспыхнула проводка: пенсионерку с ожогами увезли в больницу Волгограда





73-летняя жительница Кировского района госпитализирована в больницу скорой помощи №25 с ожогами 2-3 степени. Пожар в квартире пожилой женщины, проживающей в пятиэтажном доме №32 по улице 64-ой Армии, произошел накануне днем, сообщает ИА «Высота 102».

Как пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о возгорании поступил около 14 часов. Однако огонь был ликвидирован до приезда пожарных. Как выяснилось, в одной из комнат загорелась электропроводка. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

По всей видимости, в процессе тушения пламени бабушка и получила и ожоги.



