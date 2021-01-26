Каждое второе обращение в ВТБ Онлайн обрабатывает робот

Экономика 26.01.2021 11:21 Новости компаний
0
26.01.2021 11:21 Новости компаний
Количество вопросов в чат-боте мобильного приложения ВТБ Онлайн превысило 10 миллионов, каждое второе обращение обрабатывается без участия оператора.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, за год число пользователей чат-бота удвоилось, превысив 475 тысяч человек. Существенный рост произошел в декабре, когда услугами сервиса воспользовались на 22% больше клиентов, чем месяцем ранее.
«В 2020 году виртуальный помощник в ВТБ Онлайн получил более 100 тысяч наивысших оценок качества от пользователей, сейчас его оценивает каждый 20-й клиент. Использование чат-ботов помогает нам значительно снизить нагрузку на специалистов контактного центра. Мы продолжим дальнейшее развитие нашего виртуального помощника, чтобы в будущем он мог проводить более предметные консультации клиентов и самостоятельно обрабатывать до 70% обращений клиентов», — сказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
Индекс удовлетворенности клиентов (CSI) услугами чат-бота ВТБ Онлайн на данный момент составляет 4,4. Для удобства пользователей в январе этого года в чат-бот были добавлены кнопки в ответы, чтобы клиентам было еще проще общаться с виртуальным помощником. Раньше для выбора ответа пользователям приходилось отправлять цифры.
Кроме мобильного приложения, клиенты ВТБ могут обратиться за консультацией к виртуальным помощникам в интернет-банке ВТБ Онлайн, а также на сайте и в мессенджерах. Время ответа чат-ботов составит около 1-2 секунд.
Чат-бот в мобильном приложении ВТБ появился в мае 2019 года. Виртуальный помощник способен обрабатывать более 1,3 тысячи различных вопросов. Клиенты могут в любое удобное время получить всю необходимую информацию: например, узнать задолженность по кредитной карте, лимит снятия наличных, реквизиты и баланс карты и многое другое.
Напомним, ВТБ запустил для своих клиентов полностью новый мобильный банк в конце 2020 года. ВТБ Онлайн стал работать в 2 раза быстрее, предельная нагрузка выросла в 3 раза, часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Полностью обновился дизайн приложения и появились 50 новых функций, в том числе снятие наличных в банкоматах без карты, пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана, возможность «скрыть» баланс. К концу 2022 года банк планирует увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн в 1,5 раза – до 15 млн клиентов.
Реклама
«Все в порядке, бабушка!»: волгоградцы могут управлять электросчетами родственников26.01.2021 11:25
Экономика 26.01.2021 11:25
ВТБ Лизинг начал работу по программе льготного лизинга Минпромторга 202125.01.2021 20:34
Экономика 25.01.2021 20:34
Более 70 тысяч Татьян застраховали свою жизнь и купили ОСАГО в финансовой группе «Открытие»25.01.2021 17:49
Экономика 25.01.2021 17:49
Пандемия не повлияла: налоговые поступления в Волгоградской области растут25.01.2021 16:28
Экономика 25.01.2021 16:28
Пришёл в Сбер — оформил ОСАГО25.01.2021 15:33
Экономика 25.01.2021 15:33
ВТБ Капитал Инвестиции привлекли под управление 3,5 трлн рублей25.01.2021 12:52
Экономика 25.01.2021 12:52
Региональный оператор: отсутствие договора не освобождает от ответственности25.01.2021 08:25
Экономика 25.01.2021 08:25
Остатки оборудования волгоградского завода-банкрота перевезут в Подмосковье22.01.2021 17:09
Экономика 22.01.2021 17:09
В 2020 году прибыль клиентам группы «Открытие» принесли 97% торговых идей22.01.2021 15:06
Экономика 22.01.2021 15:06
Сбер победил в рейтинге работодателей Changellenge Best Company Award22.01.2021 13:28
Экономика 22.01.2021 13:28
ВТБ: в 2021 году половина безналичных платежей будет осуществляться смартфонами22.01.2021 12:22
Экономика 22.01.2021 12:22
Банк «Открытие» и «Открытие Факторинг» реализовали первую сделку по факторинговому финансированию экспорта22.01.2021 10:31
Экономика 22.01.2021 10:31
Три четверти потребкредитов в Поволжском банке Сбербанка оформляются онлайн21.01.2021 15:48
Экономика 21.01.2021 15:48
ВТБ в Волгоградской области выдал более 1 млрд рублей по ипотеке с господдержкой21.01.2021 14:43
Экономика 21.01.2021 14:43
Банк «Открытие» предоставил мезонинное финансирование группе «ГОТЭК»21.01.2021 13:11
Экономика 21.01.2021 13:11
Реклама