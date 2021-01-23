Общество 23.01.2021 19:03
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23.01.2021 19:03
Среди нападавших на полицейских в ходе сегодняшнего митинга оказалось шестеро детей. Как сообщил ИА «Высота 102» официальный источник, за одним из доставленных в отдел полиции несовершеннолетних отказались приезжать родители. Поэтому ребенка отправили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Всего по итогам несанкционированной акции было задержано более 50 человек, проявивших агрессию по отношению к правоохранителям. Всего участниками несогласованного мероприятия стали порядка 470 человек. По предварительным оценкам, из общего количества митингующих – каждый десятый оказался несовершеннолетним.
В целом, митинг и шествие прошли в спокойном режиме – сотрудников полиции было много, но они вели себя деликатно. Движение транспорта по проспекту Ленина в Центральном районе, где проходило мероприятие, не перекрывали.
Участники акции прошли от сквера Симбирцева вдоль Первой Продольной магистрали до Краснознаменской, где от колонны осталась пара десятков человек, которые в итоге разбрелись по улицам.
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