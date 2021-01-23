Задержания начались на незаконной акции протеста в Волгограде (ВИДЕО)











На несанкционированной акции в поддержку Навального, которая проходит в центре Волгограда, начались задержания. Полиция действовала максимально корректно, однако в какой-то момент отдельные участники акции стали дерзить, поэтому их задержали.

Как сообщает ИА «Высота 102», на глазах журналистов уже около 15 человек отвели в автозаки Росгвардии и автобусы полиции. Среди задержанных есть как взрослые, так и молодые люди. Сотрудники правопорядка постоянно призывают граждан к законности и напоминают об уголовной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

Напомним, что несколько сотен протестующих, среди которых было много несовершеннолетних, собрались сегодня на несанкционированной акции в сквере Симбирцева в центре Волгограда. Из них около сотни - это журналисты, фотографы, операторы и правоохранители.

В администрации города информагентству пояснили, что заявок на проведение шествия не поступало и разрешение на него не выдалось. Сначала состоялся вполне мирный небольшой митинг. Затем его у частники двинулись колонной по проспекту Ленина. В районе улицы Комсомольской им не удалось пройти через выставленное оцепление, толпа свернула на улицу Мира.





В целом, участники шествия вели себя спокойно. Но отдельные активисты стали позволять себе хамские выходки, бросать снежки в полицейских, что привело к их задержанию. Подавляющее большинство остальных собравшихся мирно наблюдали за происходящим со стороны, или снимали видео на телефоны.

Отметим, что движение в центре Волгограда не перекрывалось. Хотя некоторые участники акции перебегали дорогу, тем самым создавая помехи автомобилям, которые сигналили нарушителям.

Когда колонна дошла до Краснознаменской, от шествия осталось пару десятков человек, которые в итоге разошлись по близлежащим улицам или разъехались по домам.



