В Волгограде гостиницу жадного бизнесмена отключат от водоснабжения

Общество 22.01.2021 17:52
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22.01.2021 17:52
Недобросовестным водопользователем оказался владелец гостиницы в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения», нарушения в деятельности предпринимателя выявлены в ходе проведенного ресурсоснабжающей организацией рейда. Коммерсант зарегистрировал принадлежащее ему здание по улице Ленкоранской, 78Б под видом частного дома. По факту, кроме отеля в нем работает еще кафе, магазин, а также автосервис.
Собственнику коммерческого объекта выдали предписание о заключении нового договора на потребление воды уже в статусе юридического лица. Однако хозяин отеля отказался общаться с коммунальщиками. В ближайшие дни его дом отключат от водоснабжения.
Как пояснили в «Концессиях водоснабжения», компания заинтересована в досудебном урегулировании таких случаев. Основная задача ежедневных рейдовых мероприятий – разъяснение правил легального оформления, предупреждение о возможных последствиях.
Всего за прошлый год в Волгограде было выявлено 277 случаев самовольного подключения к водопроводным сетям. Из них собственники 151 объекта оформили документы должным образом, остальных абонентов отключили от коммунального ресурса.
В компании добавили, что с 2015 года ставка на технологическое присоединение снизилась в три раза. Получить подробную информацию можно по телефону: 99-67-96.
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