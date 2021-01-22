Экономика

ВТБ: в 2021 году половина безналичных платежей будет осуществляться смартфонами

Экономика 22.01.2021 12:22 Новости компаний
0
22.01.2021 12:22 Новости компаний


В конце 2021 года на оплату смартфонами, а также другими «умными» гаджетами может приходиться половина безналичных платежей россиян, прогнозирует ВТБ. По данным банка, в прошлом году путем токенизированных операций проводилась треть розничных безналичных платежей в России, а в 2019-м – около четверти.
В целом на технологии бесконтактной оплаты в 2020 году приходилось почти 92% безналичных транзакций россиян. Доля бесконтактных платежей год к году выросла на 7,5 п.п.: в конце 2019 года бесконтактными картами и смартфонами с приложениями PAY россияне оплачивали 84,5% покупок. В 2021 году доля бесконтактной оплаты вырастет еще на 2-3 п.п., прогнозируют в ВТБ. Сегодня возможностями бесконтактной оплаты оборудовано 97% POS-терминалов ВТБ, которые работают в том числе для оплаты смартфонами с помощью NFC-модуля.
Технология бесконтактных платежей стала одним из факторов ускоренного перехода россиян на безналичные расчеты: в прошлом году доля транзакций по оплате картами впервые в России превысила операции по снятию наличных. Это следствие многолетнего тренда изменения потребительского поведения в части перехода на безналичные расчеты, но пересечение «медианы» пришлось на 2020 год.
«Структурный сдвиг в наличных и безналичных платежах совершила пандемия. Однако в целом картина соответствует нашим долгосрочным прогнозам: в 2020 году безналичным способом проводилось более половины платежей. Ускоренный рост этой доли могут обеспечить отрасли, в которых доля безналичного оборота существенно выше рыночной и приближается к 100% - это, например, оплата транспорта или сегмент интернет-торговли, который продемонстрировал в прошлом году существенный рост. Одним из драйверов этого процесса станет бурный рост популярности токенизированных операций. Доля платежей с помощью смартфонов, по нашим прогнозам, будет расти ускоренными темпами и уже в этом году может по большинству категорий достичь 50% в обороте безналичных платежей», - комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.
По его словам, выигрывают от новой технологии прежде всего клиенты банка: в век роста скоростей жизни людям все чаще жаль времени на оплату наличными, а оплата смартфоном занимает всего 1-3 секунды. «Также использование технологии Pay позволяет избежать контакта пользователя с платежным терминалом, так как авторизация происходит на уровне гаджета и даже при совершении крупных покупок не требует введения PIN-кода. Это имеет особую значимость в период пандемии. Кроме того, возможность оплачивать покупки с помощью смартфона избавляет от необходимости всегда иметь при себе банковскую карту и снижает риск утери или кражи этой карты и использования ее злоумышленниками для списания денежных средств», - добавляет Алексей Киричек.

 

 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Экономика
22.01.2021 11:24
Экономика 22.01.2021 11:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.01.2021 10:31
Экономика 22.01.2021 10:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.01.2021 15:48
Экономика 21.01.2021 15:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.01.2021 14:43
Экономика 21.01.2021 14:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.01.2021 13:11
Экономика 21.01.2021 13:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.01.2021 11:54
Экономика 21.01.2021 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.01.2021 10:44
Экономика 21.01.2021 10:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.01.2021 08:00
Экономика 21.01.2021 08:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.01.2021 15:32
Экономика 20.01.2021 15:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2021 12:04
Экономика 20.01.2021 12:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2021 10:19
Экономика 20.01.2021 10:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2021 16:55
Экономика 19.01.2021 16:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2021 15:37
Экономика 19.01.2021 15:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2021 11:07
Экономика 19.01.2021 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2021 09:05
Экономика 19.01.2021 09:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:55
В Волгограде ликвидируют провал с кипяткомСмотреть фотографии
12:47
"Mercedes в хлам, водитель в больнице": крупное ДТП в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:21
В УФАС раскрыли картельный сговор в криминальной истории строительства детсада в ВолжскомСмотреть фотографии
12:16
Расхитителю труб орошения в Волгоградской области условный срок изменили на реальныйСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде вдове убитого на посту полицейского вручили награду мужаСмотреть фотографии
11:24
Остатки оборудования волгоградского завода-банкрота перевезут в ПодмосковьеСмотреть фотографии
10:56
В Волгограде утвердили обвинительный приговор двоим поджигателям дома губернатораСмотреть фотографии
10:31
Банк «Открытие» и «Открытие Факторинг» реализовали первую сделку по факторинговому финансированию экспортаСмотреть фотографии
09:30
"У нас ледниковый период!": город в Волгоградской области остался без теплаСмотреть фотографии
09:29
В центре Волгограда потушили пожар в кафеСмотреть фотографии
08:59
Волгоградских чиновников оштрафовали за «тягомотину» с ликвидацией опасного наследия «Химпрома»Смотреть фотографии
21:29
В Волгограде УК наладила теплоснабжение дома, где проживает 82-летняя блокадницаСмотреть фотографии
18:28
В Волгограде коммунальщики приготовились к очередным сюрпризам погодыСмотреть фотографии
18:16
Кадровые требования к кандидатам в Госдуму озвучил главный единоросс Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:28
В Волгограде бывшему следователю грозит 5 лет за "состряпанный" протоколСмотреть фотографии
17:08
Все памятники войны отремонтируют в Волгоградской области за два годаСмотреть фотографии
16:42
Строил коттедж на чужие пенсии: в Волгоградской области начался суд над бывшим директором психинтернатаСмотреть фотографии
16:33
Установлена причина покраснения реки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:13
"Сил нет терпеть": в Волгограде 82-летняя блокадница замерзает в своей квартире (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:09
В Волгограде у Мамаева кургана нашли авиабомбуСмотреть фотографии
15:01
Вокзал в Волгограде грозились взорвать в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
14:43
ВТБ в Волгоградской области выдал более 1 млрд рублей по ипотеке с господдержкойСмотреть фотографии
13:40
От новых руководителей в администрации Волгоградской области попросили креативаСмотреть фотографии
13:23
Как мазут: черная вода льется из крана у жительницы Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:57
"Осудите меня по закону": в Волгограде убивший отца школьницы Мелконян останется под стражей (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:30
На Волгоград надвигается еще одна концессияСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде начался громкий процесс об убийстве отца школьницы из-за ссоры в родительском чате (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:54
Коронавирус ослабил захват Волгоградской области, но продолжил убиватьСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде трое рецидивистов попались на краже забора (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Губернатор призвал заводы Волгоградской области быть ближе к природеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 