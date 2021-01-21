"Сил нет терпеть": в Волгограде 82-летняя блокадница замерзает в своей квартире (ВИДЕО)











С двумя обогревателями и включенными конфорками газовой плиты переживает в Волгограде 20-градусные морозы 82-летняя Карина Петровна Заблоцкая, имеющая статус жительницы блокадного Ленинграда. Об этой вопиющей ситуации в редакцию "Высоты 102" сообщила ее знакомая, которая волнуется за здоровье пожилой женщины. Карина Петровна очень плохо переносит холод, но старается не унывать.

"С отоплением давние проблемы, еще с 2012 года. Куда только не обращалась - одни отписки. Куча писем написано и получено. Я все сохранила. Если на кухне и в гостиной в батареях жизнь еще теплится, то в спальне совсем все плохо. Уже сил нет терпеть, у меня же аллергия на холод. Подруга спрашивает, как ты здесь живешь? А я отвечаю: у меня блокада!", - рассказала "Высоте 102" хозяйка ледяной квартиры Карина Заблоцкая.





По словам женщины, в конце прошлого года возле ее дома №91/5 по улице Кузнецкая в Ворошиловском районе работала коммунальная техника. "Что-то копали, делали. После этого батареи стали погорячее, а та, что холодная была, потеплела. Я обрадовалась, сообщила об этом позвонившей мне чиновнице, но, как оказалось, раньше времени. Через два дня все стало по-прежнему", - вспоминает собеседница агентства.

Больше всего обижают 82-летнюю женщину огромные счета, которые она получает за отопление и электроэнергию. "Я же постоянно с включенными обогревателями. За декабрь мне пришел счет на 1,5 тысячи за свет. Но это еще ладно, я же им пользуюсь. А вот тепла нет, хотя я за него заплатила 2980 рублей", - сетует Карина Петровна.

В беседе с корреспондентом "Высоты 102" женщина рассказала, что помнит Ладогу и себя маленькой девочкой в санях. "А в руках дуранда. Вы знаете, что это? Нет? Это остатки семян, жмых. Очень голодно тогда было", - вспоминает блокадница.

В мэрии, куда "Высота 102" направила редакционный запрос, сообщили, что в 2020 и начале 2021 года обращений по данному адресу в жилищную инспекцию Волгограда не было. Специалисты городского департамента ЖКХ и ТЭК взяли на контроль эту ситуацию и понудили ООО "УК Ворошиловского района" сегодня провести регулировку отопления на внутридомовых сетях. После этого будут проведены повторные замеры температуры воздуха в жилых помещениях дома, где живет 82-летняя женщина. Специалисты отмечают, что работы не закончатся до тех пор, пока в квартире ветерана не установится комфортная температура.