Общество

"Сил нет терпеть": в Волгограде 82-летняя блокадница замерзает в своей квартире (ВИДЕО)

Общество 21.01.2021 16:13
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21.01.2021 16:13




С двумя обогревателями и включенными конфорками газовой плиты переживает в Волгограде 20-градусные морозы 82-летняя Карина Петровна Заблоцкая, имеющая статус жительницы блокадного Ленинграда. Об этой вопиющей ситуации в редакцию "Высоты 102" сообщила ее знакомая, которая волнуется за здоровье пожилой женщины. Карина Петровна очень плохо переносит холод, но старается не унывать.
"С отоплением давние проблемы, еще с 2012 года. Куда только не обращалась - одни отписки. Куча писем написано и получено. Я все сохранила. Если на кухне и в гостиной в батареях жизнь еще теплится, то в спальне совсем все плохо. Уже сил нет терпеть, у меня же аллергия на холод. Подруга спрашивает, как ты здесь живешь? А я отвечаю: у меня блокада!", - рассказала "Высоте 102"  хозяйка ледяной квартиры Карина Заблоцкая.

По словам женщины, в конце прошлого года возле ее дома №91/5 по улице Кузнецкая в Ворошиловском районе работала коммунальная техника. "Что-то копали, делали. После этого батареи стали погорячее, а та, что холодная была, потеплела. Я обрадовалась, сообщила об этом позвонившей мне чиновнице, но, как оказалось, раньше времени. Через два дня все стало по-прежнему", - вспоминает собеседница агентства.
Больше всего обижают 82-летнюю женщину огромные счета, которые она получает за отопление и электроэнергию. "Я же постоянно с включенными обогревателями. За декабрь мне пришел счет на 1,5 тысячи за свет. Но это еще ладно, я же им пользуюсь. А вот тепла нет, хотя я за него заплатила 2980 рублей", - сетует Карина Петровна.
В беседе с корреспондентом "Высоты 102" женщина рассказала, что помнит Ладогу и себя маленькой девочкой в санях. "А в руках дуранда. Вы знаете, что это? Нет? Это остатки семян, жмых. Очень голодно тогда было", - вспоминает блокадница.
В мэрии, куда "Высота 102" направила редакционный запрос, сообщили, что в 2020 и начале 2021 года обращений по данному адресу в жилищную инспекцию Волгограда не было. Специалисты городского департамента ЖКХ и ТЭК взяли на контроль эту ситуацию и понудили ООО "УК Ворошиловского района" сегодня провести регулировку отопления на внутридомовых сетях. После этого будут проведены повторные замеры температуры воздуха в жилых помещениях дома, где живет 82-летняя женщина. Специалисты отмечают, что работы не закончатся до тех пор, пока в квартире ветерана не установится комфортная температура.
Напомним, что буквально накануне на улице Кузнецкая в доме № 85/4 починили отопление в квартире 97-летнего инвалида Великой Отечественной войны Василия Кузнецова. Сотрудники управляющей компании после вмешательства мэрии отремонтировали в подъезде стояк центрального отопления. До этого неделю ветеран жил в квартире с холодными батареями. Пожилой человек включал два обогревателя, спал в телогрейке и ушанке.

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