Общество

«У нас снова тепло!»: в Волгограде замерзающему 97-летнему ветерану починили отопление

Общество 20.01.2021 15:15
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20.01.2021 15:15


История с отсутствием тепла в квартире 97-летнего инвалида Великой Отечественной войны Василия Кузнецова благополучно завершилась. Как сообщила ИА "Высота 102" несколько минут назад дочь ветерана Юлия Ляхова, отопление в их подъезде починили. Теперь тепло есть во всем доме № 85/4 по улице Кузнецкой в Ворошиловском районе Волгограда.
"У нас снова тепло! Батареи горячие, давно такого не было. Василий Михайлович благодарен всем, кто ему помог, спасибо! Ветеранам надо помогать", - сообщила редакции Юлия Ляхова.
Как ранее сообщала "Высота 102", неделю до огласки ситуации в СМИ 97-летний Василий Кузнецов и его родственники не могли решить вопрос с холодными батареями в своей квартире. Проблема возникла после устранения неполадок в котельной, которую временно отключали. После этого в половине квартиры, где ветеран проживает вместе с дочерью и ее мужем, пропало отопление. Жильцы несколько дней сами пытались достучаться до обслуживающей их дом организации - ООО "УК Ворошиловского района". Им обещали все наладить, но батареи так и остались холодными. Василий Михайлович, который, по словам дочери, дошел до Берлина, был вынужден включать два обогревателя, спать дома в ушанке и телогрейке. 
Как только история получила огласку, в ситуацию вмешалась мэрия Волгограда. Накануне по указанию городского департамента ЖКХ И ТЭК управляющая компания отрегулировала инженерные коммуникации. В результате, как показали последующие замеры, батареи во всех квартирах дома стали гораздо теплее. Однако по поводу трех квартир у профильных структур администрации города остались вопросы, поскольку в данных помещениях температура воздуха повысилась меньше всего. Причиной явилось неудовлетворительное состояние стояка центрального отопления.
Сегодня сотрудники ООО "УК Ворошиловского района" под контролем профильного городского департамента отремонтировали данный теплопровод. Сейчас отопление, по словам жильцов, есть везде. В 17:30 специалисты проведут контрольные замеры, чтобы убедиться, что система окончательно прогрелась и проблема решена полностью. 
Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по факту нарушения жилищных прав 97-летнего инвалида и ветерана Великой Отечественной войны прокуратурой Ворошиловского района Волгограда была проведена проверка. Установлено, что температура подачи теплового носителя на вводе в многоквартирный дом была ниже установленных параметров на 7 градусов Цельсия. Поддержание температуры воздуха в квартире инвалида осуществлялось при помощи электрических обогревательных приборов.
По результатам проверки внесены представления в адрес руководства ООО "Концессии теплоснабжения" и ООО "УК Ворошиловского района", а также инициировано привлечение к административной ответственности указанных хозяйствующих субъектов и ответственных за подачу тепла должностных лиц.
"В настоящее время ремонтные работы завершены, в квартире ветерана началась подача теплоносителя", - констатирует надзорное ведомство.

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