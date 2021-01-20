



История с отсутствием тепла в квартире 97-летнего инвалида Великой Отечественной войны Василия Кузнецова благополучно завершилась. Как сообщила ИА "Высота 102" несколько минут назад дочь ветерана Юлия Ляхова, отопление в их подъезде починили. Теперь тепло есть во всем доме № 85/4 по улице Кузнецкой в Ворошиловском районе Волгограда.

"У нас снова тепло! Батареи горячие, давно такого не было. Василий Михайлович благодарен всем, кто ему помог, спасибо! Ветеранам надо помогать", - сообщила редакции Юлия Ляхова.

Как ранее сообщала "Высота 102", неделю до огласки ситуации в СМИ 97-летний Василий Кузнецов и его родственники не могли решить вопрос с холодными батареями в своей квартире. Проблема возникла после устранения неполадок в котельной, которую временно отключали. После этого в половине квартиры, где ветеран проживает вместе с дочерью и ее мужем, пропало отопление. Жильцы несколько дней сами пытались достучаться до обслуживающей их дом организации - ООО "УК Ворошиловского района". Им обещали все наладить, но батареи так и остались холодными. Василий Михайлович, который, по словам дочери, дошел до Берлина, был вынужден включать два обогревателя, спать дома в ушанке и телогрейке.

Как только история получила огласку, в ситуацию вмешалась мэрия Волгограда. Накануне по указанию городского департамента ЖКХ И ТЭК управляющая компания отрегулировала инженерные коммуникации. В результате, как показали последующие замеры, батареи во всех квартирах дома стали гораздо теплее. Однако по поводу трех квартир у профильных структур администрации города остались вопросы, поскольку в данных помещениях температура воздуха повысилась меньше всего. Причиной явилось неудовлетворительное состояние стояка центрального отопления.

Сегодня сотрудники ООО "УК Ворошиловского района" под контролем профильного городского департамента отремонтировали данный теплопровод. Сейчас отопление, по словам жильцов, есть везде. В 17:30 специалисты проведут контрольные замеры, чтобы убедиться, что система окончательно прогрелась и проблема решена полностью.