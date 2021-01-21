Экономика

Три четверти потребкредитов в Поволжском банке Сбербанка оформляются онлайн

Экономика 21.01.2021 15:48 Новости компаний
0
21.01.2021 15:48 Новости компаний


В четвертом квартале 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил с физическими лицами 245,7 тысяч потребительских кредитных договоров на сумму 48,3 млрд рублей. Это на 4 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка,  за 12 месяцев 2020 года 74,5% потребкредитов были выданы через СберБанк Онлайн. Год назад этот показатель находился на отметке 54%. 
Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: «Большинство клиентов Сбербанка – это современные, активные люди, которые привыкли следить за движением средств на своих счетах и умеют управлять своими финансами, используя максимальный набор дистанционных онлайн-сервисов. При этом мы постоянно повышаем финансовую и цифровую грамотность наших новых клиентов, в том числе помогаяим освоить удобство пользования СберБанк Онлайн. Здесь можно не выходя из дома ознакомиться с лимитами по всем доступным кредитным продуктам, достаточно только рассчитать свой кредитный потенциал».
Потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Оформить заявку можно как в офисе банка, так и в СберБанк Онлайн. С подробными условиями потребительского кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте банка.

Справка. Поволжский банк Сбербанка обслуживает клиентов на территории семи субъектов Российской Федерации: Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской и Пензенской областей. Председателем Поволжского банка Сбербанка является Александр Анащенко.
Фото ru.freepik.com

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Экономика
21.01.2021 14:43
Экономика 21.01.2021 14:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.01.2021 13:11
Экономика 21.01.2021 13:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.01.2021 12:30
Экономика 21.01.2021 12:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.01.2021 11:54
Экономика 21.01.2021 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.01.2021 10:44
Экономика 21.01.2021 10:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.01.2021 08:00
Экономика 21.01.2021 08:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.01.2021 15:32
Экономика 20.01.2021 15:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2021 12:04
Экономика 20.01.2021 12:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2021 10:19
Экономика 20.01.2021 10:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2021 16:55
Экономика 19.01.2021 16:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2021 15:37
Экономика 19.01.2021 15:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2021 11:07
Экономика 19.01.2021 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2021 09:05
Экономика 19.01.2021 09:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.01.2021 14:22
Экономика 18.01.2021 14:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.01.2021 12:11
Экономика 18.01.2021 12:11
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:28
В Волгограде коммунальщики приготовились к очередным сюрпризам погодыСмотреть фотографии
18:16
Кадровые требования к кандидатам в Госдуму озвучил главный единоросс Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:28
В Волгограде бывшему следователю грозит 5 лет за "состряпанный" протоколСмотреть фотографии
17:08
Все памятники войны отремонтируют в Волгоградской области за два годаСмотреть фотографии
16:42
Строил коттедж на чужие пенсии: в Волгоградской области начался суд над бывшим директором психинтернатаСмотреть фотографии
16:33
Установлена причина покраснения реки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:13
"Сил нет терпеть": в Волгограде 82-летняя блокадница замерзает в своей квартире (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:09
В Волгограде у Мамаева кургана нашли авиабомбуСмотреть фотографии
15:48
Молодые специалисты «Россети Юг» получили более 16 млн рублей поддержки для улучшения жилищных условийСмотреть фотографии
15:01
Вокзал в Волгограде грозились взорвать в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
14:43
ВТБ в Волгоградской области выдал более 1 млрд рублей по ипотеке с господдержкойСмотреть фотографии
13:40
От новых руководителей в администрации Волгоградской области попросили креативаСмотреть фотографии
13:23
Как мазут: черная вода льется из крана у жительницы Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:57
"Осудите меня по закону": в Волгограде убивший отца школьницы Мелконян останется под стражей (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:30
На Волгоград надвигается еще одна концессияСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде начался громкий процесс об убийстве отца школьницы из-за ссоры в родительском чате (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:54
Коронавирус ослабил захват Волгоградской области, но продолжил убиватьСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде трое рецидивистов попались на краже забора (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Губернатор призвал заводы Волгоградской области быть ближе к природеСмотреть фотографии
10:30
Мониторинг здоровья: тепловизоры «Ростелекома» защитят волгоградских ценителей культуры и искусстваСмотреть фотографии
10:09
Остров в Волгограде попал на карантинСмотреть фотографии
09:21
В Волгограде из-за ДТП закольцевали трамваиСмотреть фотографии
08:22
В Волгограде изъяли два центнера карамелек фабрики экс-президента УкраиныСмотреть фотографии
08:00
Движение вверх: Волгоградстат зафиксировал новые цены на продуктыСмотреть фотографии
18:13
В Волгограде старушка чуть не сгорела в квартире из-за любви к макулатуреСмотреть фотографииCмотреть видео
17:27
В Волгограде главбуха завода осудили за потраченные на родню миллионыСмотреть фотографии
16:20
Перевозчик из Волгоградской области «прокатил» водителей с зарплатойСмотреть фотографии
15:15
«У нас снова тепло!»: в Волгограде замерзающему 97-летнему ветерану починили отоплениеСмотреть фотографии
15:04
«Высота 102» на связи 24/7: ждем ваших историй и актуальных темСмотреть фотографии
14:30
В Волгограде табачный павильон избавили от дешевых сигаретСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 