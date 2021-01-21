Три четверти потребкредитов в Поволжском банке Сбербанка оформляются онлайн

Экономика 21.01.2021 15:48 Новости компаний
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21.01.2021 15:48 Новости компаний
В четвертом квартале 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил с физическими лицами 245,7 тысяч потребительских кредитных договоров на сумму 48,3 млрд рублей. Это на 4 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, за 12 месяцев 2020 года 74,5% потребкредитов были выданы через СберБанк Онлайн. Год назад этот показатель находился на отметке 54%.
Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: «Большинство клиентов Сбербанка – это современные, активные люди, которые привыкли следить за движением средств на своих счетах и умеют управлять своими финансами, используя максимальный набор дистанционных онлайн-сервисов. При этом мы постоянно повышаем финансовую и цифровую грамотность наших новых клиентов, в том числе помогаяим освоить удобство пользования СберБанк Онлайн. Здесь можно не выходя из дома ознакомиться с лимитами по всем доступным кредитным продуктам, достаточно только рассчитать свой кредитный потенциал».
Потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Оформить заявку можно как в офисе банка, так и в СберБанк Онлайн. С подробными условиями потребительского кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте банка.
Справка. Поволжский банк Сбербанка обслуживает клиентов на территории семи субъектов Российской Федерации: Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской и Пензенской областей. Председателем Поволжского банка Сбербанка является Александр Анащенко.
Фото ru.freepik.com
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