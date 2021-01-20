Происшествия

В Волгограде старушка чуть не сгорела в квартире из-за любви к макулатуре

Происшествия 20.01.2021 18:13
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20.01.2021 18:13

 


Из-за своей тяги к накопительству, пенсионерка лишилась жилья и принесла массу проблем соседям. Ночной пожар в девятиэтажке на улице Набережная Волжской Флотилии оставил жительнице квартиры №50 Любови Лябчук обугленные стены и груду хлама. Возгорание произошло от зажженной свечи. Пламя перекинулось на горы картонок и бумаги, которые собирала женщина. Как рассказала ИА «Высота 102» сама виновница пожара, на кухне она зажгла церковную свечку и не заметила, как уснула.
«Я проснулась, а тут уже подставочка горит и пошло дальше пламя. Там бумажка какая-то лежала, а потом у меня на окне бумаги, я собирала макулатуру, картон», - вспоминает Любовь Лябчук. О ее тяге к коллекционированию различного хлама знали все соседи и не раз пытались вразумить женщину, но бесполезно.
«Жительница 50-й квартиры Лябчук периодически таскает мусор с помоек. Она бесхозна, дети за ней не следят. Ей за долги отключали свет, воду. И до сих пор, наверняка, еще должна»,- рассказала председатель ТСЖ «Флотилия, 27» Ирина Найман. Однако в телефонном разговоре сын женщины заверил, что все долги по электроснабжению он погасил сразу после Нового года, но подключить свет еще не успели. Мужчина пообещал возместить ущерб соседям, которые сильно пострадали из-за пожара. После ликвидации ЧП на фасаде дома лопнули швы, а жильцы квартир по стояку временно лишились отопления и воды. Больше всего не повезло соседям снизу - их залило водой. 
«У нас все тут в воде, обои набухли. Техника, компьютер - все залито. Мебель набухла», - сетует Ирина Манаенкова, чье жилье находится прямо под квартирой, где произошел пожар. Нанесенный им ущерб соседи оценивают примерно в 500 тысяч рублей. 
Теперь жильцам и представителям ТСЖ предстоят судебные тяжбы, чтобы взыскать деньги с жительницы сгоревшей квартиры. 



Видео пожара прислали в редакцию очевидцы ЧП. 

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