Происшествия

Мошенник обобрал волгоградского врача на миллион рублей

Происшествия 20.01.2021 11:42
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20.01.2021 11:42


Жертвой мошенника стала 30-летняя врач из Центрального района Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, женщина лишилась почти миллиона рублей, выполнив под диктовку все, что сказал лжеработник банка. Он сообщил, что с ее счета происходит несанкционированное списание денежных средств. Медработник, чтобы сохранить свои сбережения, перечислила их через банкомат на указанный незнакомцем счет.
Таким же способом злоумышленники обманули еще 10 жителей Волгоградской области. Во всех случаях потерпевшие либо лично перечислили денежные средства на указанные счета, либо сообщили персональные данные мошенникам. Всего за сутки было похищено более 2,5 миллиона рублей.

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