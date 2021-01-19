









Попытку перемещения за границу угнанного в Санкт-Петербурге автомобиля «Lada Largus» пресекли в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области, внимание на подозрительную легковушку правоохранители обратили в пункте пропуска через государственную границу с Казахстаном. 55-летний гражданин одной из среднеазиатских республик пояснил силовикам, что едет из Ростова-на-Дону в Западно-Казахстанскую область. Маршрут движения показался пограничникам нелогичным, и они заподозрили мужчину в автоугоне. Как выяснилось, действительно, отечественный универсал с июля прошлого года числился в розыске в северной столице. Транспортное средство принадлежит частной компании, бывший сотрудник которой при увольнении незаконно продал его и скрылся.

В настоящее время автомобиль передан в отдел МВД России по Палласовскому району.







