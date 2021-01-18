



К 12.00 загруженность дорог Волгограда после утреннего снегопада упала до 5-6 баллов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, это обычный показатель для рабочего дня. Напомним, утром город-герой из-за обильных осадков сковали 10-балльные пробки.

К полудню городские службы высыпали на дороги свыше 950 тонн реагентов и дважды прошли все основные магистрали. После обработки смесь вступает в реакцию со снегом и образуется кашеобразная смесь, затем техника убирает ее.

«Если вы видите под колесами снежную кашу – значит, дорожные службы уже провели первый этап, - пояснил руководитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда Виталий Земцов. - Да, эта смесь затрудняет движение, делает более сложным маневрирование, но она предотвращает образование снежного наката, который действительно опасен на проезжей части. В условиях продолжающегося снегопада – это одна из наиболее эффективных технологий, применяемых в большинстве российских городов».

В настоящее время на дорогах Волгограда задействовано порядка 100 единиц спецтехники. Поскольку осадки не прекращаются, возможно, потребуется еще один цикл обработки.

Напомним, первый в этом году серьезный снегопад обрушился на Волгоград в минувшую пятницу, когда уровень пробок также достигал 10 баллов. Из-за буйства Каспийского циклона 15 декабря в регионе вводили временный запрет на автобусное сообщение по междугородним и межмуниципальным маршрутам.



