Волгоградцев развели на деньги из-за котят и кутят





Жители Волгоградской области продолжают попадаться на удочку мошенникам, которые под разными хитроумными предлогами выманивают у своих жертв деньги. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, так, в Центральном районе директор супермаркета пострадала от действий мошенников. Женщина решила воспользоваться он-лайн сервисом поиска автомобильных попутчиков, чтобы уехать в Ростов. В переписке с неизвестным, который якобы являлся водителем, волгоградка указала данные своей карты, а спустя некоторое время обнаружила списание денег со своего счета в сумме свыше 19 тысяч рублей.

Мифический перевозчик обманул и другую женщину. 45-летняя волгоградка решила доехать в Москву и перевела незнакомцу 8000 рублей, но обещанной поездки так и не дождалась.

В Красноармейском районе 53-летняя местная жительница хотела приобрести котят породы канадский сфинкс. Женщине пообещали незамедлительную доставку и предложили ее оплатить. Волгоградка перешла по отправленной ей ссылке, указала информацию по банковской карте, а спустя некоторое время обнаружила списание со своего счета свыше 15 тысяч рублей.

33-летняя врач также не дождалась обещанной продавцом доставки щенка породы бигль. Обсудив с продавцом интересующие вопросы, медик также перешла по ссылке, которую ей выслал через мессенджер лжепродавец, указала свои данные, а через несколько минут обнаружила исчезновение 19 800 рублей.

Но самый крупный материальный ущерб – свыше 1 миллиона рублей - был нанесен электромонтеру. Он лишился своих денег, поверив лжесотруднику банка, который в телефонном разговоре сообщил, что на мужчину оформлен кредит и его необходимо погасить, пообещав, что после погашения сбережения будут повторно зачислены на его расчетный счет.

В полиции вновь напоминают – не доверяйте сомнительным звонкам, не раскрывайте информацию по своим банковским картам. И будьте внимательны при приобретении товаров через сайты интернет-объявлений.



