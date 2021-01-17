Искали одного утопленника, нашли двух: трагедия на рыбалке под Волгоградом унесла жизни двух братьев





В реке Ахтуба нашли тела двух утонувших рыбаков. Как рассказал ИА «Высота 102» старший следователь Среднеахтубинского межрайонного отдела СУ СК по Волгоградской области Данила Момотов, это 69-летний и 66-летний мужчины, родные братья. Ранее сообщалось о том, что на реке Ахтуба пропал 64-летний мужчина, который накануне поехал туда на рыбалку, но перестал выходить на связь. С заявлением о его пропаже обратились родственники. Очевидцы, проживающие в рабочем поселке Средняя Ахтуба, видели, что под рыбаком на расстоянии около 15 метров от берега провалился лед и он утонул. Сегодня были организованы поиски тела утонувшего. Однако трагедия оказалась еще страшнее – водолазы нашли тело еще одного утонувшего, который оказался родным братом объявленного в розыск мужчины.



