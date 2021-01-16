В Волжском дерево рухнуло на машины: пострадала женщина





В Волжском в 10-ом микрорайоне дерево рухнуло на припаркованные к дому автомобили. Об этом ИА «Высота 102» сообщили очевидцы. Пострадала женщина – она в это время проходила мимо. Женщину увезла «скорая помощь». По предварительным данным, у нее диагностировали ушибы. Также повреждения получили автомобили.

Территория, где парковались машины, относится к ведению УК и является зеленой зоной, там нет пешеходных дорожек. Причиной падения дерева, скорее всего, стало обледенение веток.

Фото Открытый Волжский ВКонтакте.