В Волгограде трамвайные пути перекосились из-за ледяного дождя

Происшествия 15.01.2021 11:51
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15.01.2021 11:51
Восстановительные работы на трамвайных путях в Ангарском поселке осложнились перекосом бетонных плит. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, конструкции межколейного пространства деформировались из-за обильных осадков и перепадов температуры воздуха, что препятствует прохождению электротранспорта.
Работа трамваев на участке между остановками «Школа №36» и «Раздольная» была приостановлена накануне. Изначально причиной тому явился обрыв контактной сети, облепленной мокрым снегом. Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» оперативно устранили технологическое нарушение, задействовав спецтехнику с вышкой.
В процессе обкатки транспорта возникли проблемы с рельсами. Работы по перекладке бетонных плит продолжались в течение всей ночи, были задействованы, в том числе, два крана-манипулятора.
В настоящее время основные работы завершены, бригады очищают от наледи межрельсовое пространство. В течение ближайших часов планируется возобновление работы трамваев № 2 в обычных границах.
По состоянию на 12.50 движение электротранспорта в Ангарском поселке полностью восстановлено.
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