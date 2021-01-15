В Волгограде трамвайные пути перекосились из-за ледяного дождя





Восстановительные работы на трамвайных путях в Ангарском поселке осложнились перекосом бетонных плит. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, конструкции межколейного пространства деформировались из-за обильных осадков и перепадов температуры воздуха, что препятствует прохождению электротранспорта.

Работа трамваев на участке между остановками «Школа №36» и «Раздольная» была приостановлена накануне. Изначально причиной тому явился обрыв контактной сети, облепленной мокрым снегом. Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» оперативно устранили технологическое нарушение, задействовав спецтехнику с вышкой.

В процессе обкатки транспорта возникли проблемы с рельсами. Работы по перекладке бетонных плит продолжались в течение всей ночи, были задействованы, в том числе, два крана-манипулятора.

В настоящее время основные работы завершены, бригады очищают от наледи межрельсовое пространство. В течение ближайших часов планируется возобновление работы трамваев № 2 в обычных границах.

По состоянию на 12.50 движение электротранспорта в Ангарском поселке полностью восстановлено.