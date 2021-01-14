Экономика

Сбербанк за сутки предоставил бизнесу более 100 млн рублей по льготной программе кредитования под 7%

Экономика 14.01.2021 11:51 Новости компаний
0
14.01.2021 11:51 Новости компаний


11 января Правительство РФ снизило предельную ставку по одной из ключевых программ кредитования малого и среднего бизнеса с 8,5% до 7%. Только за первые сутки действия обновлённых условий программы Сбербанк заключил шесть договоров на сумму более 100 млн рублей с клиентами малого бизнеса.
"Мы позитивно оцениваем инициативу правительства по снижению ставки до 7% по программе льготного кредитования бизнеса. Новые условия сделают программу более доступной для предпринимателей и помогут им не только в поддержке текущей деятельности, но и в развитии бизнеса и запуске новых инвестиционных проектов. Все клиенты банка, которые подавали заявку на кредит под ставку 8,5%, при одобрении заявки получат финансирование на новых условиях — под сниженную ставку 7%. За первые сутки действия новых условий Сбербанком заключено уже шесть договоров на сумму более 100 млн рублей", - отметил Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.
Напомним, что весной 2020 года в программу льготного кредитования субъектов МСП уже вносились антикризисные изменения, упростившие требования к заёмщикам.
Всего в 2020 году в рамках программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса выдано более 900 млрд рублей кредитов.
В 2021 году по льготной ставке банками планируется выдать кредитов на 700 млрд рублей.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Экономика
14.01.2021 13:21
Экономика 14.01.2021 13:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.01.2021 19:37
Экономика 13.01.2021 19:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.01.2021 18:38
Экономика 13.01.2021 18:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.01.2021 17:12
Экономика 13.01.2021 17:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.01.2021 17:05
Экономика 13.01.2021 17:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.01.2021 11:56
Экономика 13.01.2021 11:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.01.2021 11:04
Экономика 13.01.2021 11:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.01.2021 18:59
Экономика 12.01.2021 18:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.01.2021 16:31
Экономика 12.01.2021 16:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.01.2021 15:53
Экономика 12.01.2021 15:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.01.2021 14:45
Экономика 12.01.2021 14:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.01.2021 15:04
Экономика 11.01.2021 15:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.01.2021 11:34
Экономика 11.01.2021 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.01.2021 10:33
Экономика 07.01.2021 10:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.01.2021 08:40
Экономика 05.01.2021 08:40
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:58
Сидеть до конца жизни: в Волгограде вынесли суровый приговор убийце полицейскогоСмотреть фотографии
14:52
Это чудо: неизвестный волшебник закрыл сбор 160 млн рублей малышу из ВолгоградаСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде оглашают приговор убийце полицейского (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:52
Чиновники искали в кварталах Волгограда дворниковСмотреть фотографии
13:21
ВТБ на 40% увеличил выдачи ипотеки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:31
В Волгоградской области построят вторую новую инфекционную больницуСмотреть фотографии
12:28
Врачи ковидного госпиталя в Волгограде встретили митрополитаСмотреть фотографии
12:11
Терпеть еще долго: коронавирус в Волгоградской области не сдаетсяСмотреть фотографии
11:52
Жители Кишечного поселка Волгограда жалуются на коммунальное расстройствоСмотреть фотографии
11:51
Сбербанк за сутки предоставил бизнесу более 100 млн рублей по льготной программе кредитования под 7%Смотреть фотографии
11:17
Синее зарево на дорогах Волгограда удивило горожанСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
Остановилось сердце: в Волгограде скончался легендарный бомбардир "Ротора"Смотреть фотографии
10:42
Эксперты назвали предварительную причину пожара, уничтожившего трамвай в ВолжскомСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде виновника тройного ДТП нашли мертвым в машинеСмотреть фотографии
08:50
Как по минному полю: Волгоград проснулся в ледяном «корсете»Смотреть фотографииCмотреть видео
07:48
Власти Волгоградской области хотят узаконить коллекторов для взыскания долгов за капремонтСмотреть фотографии
20:59
Это провал: волгоградцы застукали УК с лопатами песка на ушедшем в землю асфальтеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:01
«Страшно было пять лет назад»: глава Волгограда проинспектировал расчистку дорог от снега и гололедаСмотреть фотографии
19:37
Банк «Открытие» первым в России выдал кредит по сниженной ставке в рамках льготной госпрограммы кредитования МСПСмотреть фотографии
17:56
Испытание снегопадом и ледяным дождем: дороги Волгограда сняли сверху (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:55
В Волгоградской области начальников УФССП и Росимущества подозревают во взяточничествеСмотреть фотографии
17:53
Гособвинение просит посадить пожизненно убийцу полицейского в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:40
Под Волгоградом экс-полицейский с подругой обогатились за счет гастарбайтеровСмотреть фотографии
17:12
Волгоградский бизнес успешно совершил "бесшовный" переход с ЕНВДСмотреть фотографии
17:05
В Волгоградской области к должникам за свет сначала приходят роботыСмотреть фотографии
16:35
В Волгоградской области из-за непогоды ограничили движение автобусовСмотреть фотографии
16:01
Полторы тысячи дворников спасают Волгоград от снежных заваловСмотреть фотографии
14:52
Цены на еду в Волгоградской области растут как по маслуСмотреть фотографии
14:33
Главная защитница бизнеса Волгоградской области остается в должностиСмотреть фотографии
13:07
Волгоградский губернатор высказался о ценах на продуктыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 