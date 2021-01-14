Как по минному полю: Волгоград проснулся в ледяном «корсете»

Общество 14.01.2021 08:50
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14.01.2021 08:50
Обледеневшие ветки деревьев, гололед, покрытый настом снег – таким предстал Волгоград на рассвете после природных катаклизмов, произошедших накануне – снегопада и ледяного дождя.
Как сообщает ИА «Высота 102», если магистрали в городе после обработки не представляют угрозы для движения, то вот пешие прогулки сегодня в Волгограде крайне опасны, приходится лавировать, как по минному полю.
Так, даже в центре тротуары представляют собой голый лед, поэтому из дома лучше выходить только в случае крайней необходимости. Некоторых водителей при выезде с неочищенных дворов ждала засада в виде ледяных глыб, которые пробивали колеса.
Затруднено и движение трамваев из-за обледеневших контактных линий. Так, на остановке «Мамаев курган» на путях по направлению к Тракторозаводскому району некоторое время стояли несколько трамваев.
Ранее власти города заявляли, что обработка магистралей будет вестись всю ночь, а на расчистку пешеходных территорий вышли полторы тысячи дворников. Также власти Волгоградской области накануне приняли решение о временной приостановке движения автобусных междугородних и межмуниципальных маршрутов.
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