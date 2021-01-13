Банк «Открытие» первым в России выдал кредит по сниженной ставке в рамках льготной госпрограммы кредитования МСП
Экономика 13.01.2021 19:37
0
13.01.2021 19:37
Российские банки начали выдачу первых кредитов малому и среднему бизнесу в рамках скорректированного постановления правительства № 1764 (льготная программа кредитования под ставку не более 7%). Первый кредит на 70 млн рублей по ставке ниже предельной - 5,5% - выдал банк «Открытие», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Реализация данной программы включена в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова пояснила, что после внесения изменений в гоcпрограмму максимальная конечная ставка для заемщиков определяется как ключевая ставка Банка России (на дату заключения договора), увеличенная не более чем на 2,75 процентных пункта. «С учетом нынешней ставки Банка России предельная ставка по кредиту сейчас будет составлять 7%», - уточнила замминистра. Это ниже среднерыночной ставки по кредитам со сроком более 1 года, составляющей сейчас 8,17 %.
При этом банк вправе самостоятельно оценивать, насколько потенциальный заемщик соответствует требованиям программы, и предлагать ставку ниже максимальных 7% - как это и сделал банк «Открытие» при выдаче первого кредита по обновленной госпрограмме.
«Развитие и поддержка малого бизнеса является приоритетом для банка «Открытие». Быстрая реализация программы Минэкономразвития банками позволит клиентам развиваться и преодолеть последствия пандемии для бизнеса», - прокомментировала заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.
В рамках национального проекта МСП в 2021 году запланировано предоставление кредитов по льготной ставке в объеме 700 млрд рублей. Приоритетными отраслями, на которые ориентирована льготная программа кредитования, являются сельское хозяйство, туристический бизнес, строительство, водоснабжение, образование, здравоохранение, бизнес в области культуры и спорта.
В 2020 году в рамках программы было заключено свыше 17 тыс. кредитных соглашений на общую сумму более 1 трлн рублей, по которым выдано более 900 млрд рублей.
Реклама
Банковские карты с кэшбэком за коммуналку13.01.2021 18:38
Экономика 13.01.2021 18:38
Волгоградский бизнес успешно совершил "бесшовный" переход с ЕНВД13.01.2021 17:12
Экономика 13.01.2021 17:12
В Волгоградской области к должникам за свет сначала приходят роботы13.01.2021 17:05
Экономика 13.01.2021 17:05
ВТБ финансирует строительство завода RuspoleBrands в Волгоградской области13.01.2021 11:56
Экономика 13.01.2021 11:56
Объём торгов на брокерских счетах Сбербанка составил 216 млрд рублей в новогодние праздники13.01.2021 11:04
Экономика 13.01.2021 11:04
Более миллиона родителей в России воспользовались сервисом расчёта детских пособий от Сбера12.01.2021 18:59
Экономика 12.01.2021 18:59
ВТБ начал прием заявок на льготные кредиты МСП со ставкой до 7%12.01.2021 16:31
Экономика 12.01.2021 16:31
Банк «Открытие» предложил сервис электронной регистрации недвижимости для предпринимателей12.01.2021 15:53
Экономика 12.01.2021 15:53
Банк «Открытие» создал дочернюю компанию для реализации сделок мезонинного финансирования12.01.2021 14:45
Экономика 12.01.2021 14:45
Больше безлимита для клиентов малого и микробизнеса Сбербанка11.01.2021 15:04
Экономика 11.01.2021 15:04
ВТБ сохранит сниженную ставку по кредитам наличными11.01.2021 11:34
Экономика 11.01.2021 11:34
Волгоградстат взбодрил новыми данными о росте зарплат07.01.2021 10:33
Экономика 07.01.2021 10:33
Как за 5 лет на пустыре построили самый зеленый и благоустроенный микрорайон05.01.2021 08:40
Экономика 05.01.2021 08:40
Бизнес скорее мертв?: в Волгоградской области подсчитали количество умерших фирм03.01.2021 09:46
Экономика 03.01.2021 09:46
СберЛизинг осуществил передачу медицинского оборудования больнице Волгограда31.12.2020 13:26
Экономика 31.12.2020 13:26
Реклама