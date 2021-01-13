Волгоградский губернатор высказался о ценах на продукты





Волнующую жителей Волгоградской области проблему роста цен на продовольствие затронул сегодня губернатор на встрече с представителями бизнес-сообщества региона, сообщили ИА "Высота 102" в областной администрации.

Андрей Бочаров отметил, что программы лояльности, обнуление наценок на товары базовой потребительской корзины, скидки на определенные товары - это все хорошо, но еженедельный статистический мониторинг показывает, что рост цен на целый ряд социально значимых продовольственных товаров первой необходимости продолжается.

"Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем представителям волгоградского бизнеса - максимально ответственно отнестись к вопросам ценообразования на продукты и товары первой необходимости, потому что это прямой фактор, влияющий на качество жизни людей, особенно в таких сложных условиях" ,- сказал губернатор.

В конце прошлого года "Высота 102" сообщала, что в Волгоградской области средние цены на ряд продуктов остаются выше предельного уровня, установленного правительством России. В частности, речь шла о растительном масле и сахаре. Также рост цен был зафиксирован на яйца и макаронные изделия.



