Волгоградский губернатор высказался о ценах на продукты

Общество 13.01.2021 13:07
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13.01.2021 13:07
Волнующую жителей Волгоградской области проблему роста цен на продовольствие затронул сегодня губернатор на встрече с представителями бизнес-сообщества региона, сообщили ИА "Высота 102" в областной администрации.
Андрей Бочаров отметил, что программы лояльности, обнуление наценок на товары базовой потребительской корзины, скидки на определенные товары - это все хорошо, но еженедельный статистический мониторинг показывает, что рост цен на целый ряд социально значимых продовольственных товаров первой необходимости продолжается.
"Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем представителям волгоградского бизнеса - максимально ответственно отнестись к вопросам ценообразования на продукты и товары первой необходимости, потому что это прямой фактор, влияющий на качество жизни людей, особенно в таких сложных условиях" ,- сказал губернатор.
В конце прошлого года "Высота 102" сообщала, что в Волгоградской области средние цены на ряд продуктов остаются выше предельного уровня, установленного правительством России. В частности, речь шла о растительном масле и сахаре. Также рост цен был зафиксирован на яйца и макаронные изделия.
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