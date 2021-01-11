В Волгограде пропавшего два дня назад школьника нашли в "Макдоналдсе"

Расследования 11.01.2021 20:42
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11.01.2021 20:42
Разыскиваемый с 9 января в Волгоградской области 15-летний школьник найден живым и здоровым. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, после размещения в СМИ информации о розыске, в полицию поступили десятки звонков от волгоградцев, видевших подростка. Ранее сообщалось, что мальчик 9 января примерно в 15:00 ушел из дома на прогулку и не вернулся.
Удалось проследить весь путь «беглеца» от рабочего поселка Городище, где живет школьник, до Волгограда. В разное время его видели в маршрутке, на остановке, в торговом центре.
Час назад юношу обнаружили полицейские в «Макдоналдсе» в Ворошиловском районе областного центра. Преступлений в отношении несовершеннолетнего не совершено.
Сейчас с ним общаются оперативники и инспекторы ПДН.
Предстоит детально разобраться в причинах его ухода и нежелания возвращаться, а также внутрисемейных отношениях.
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