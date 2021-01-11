В Волгограде раскрыли кровавое убийство с железным алиби преступника

Расследования 11.01.2021 14:08
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11.01.2021 14:08
В Волгограде раскрыли жестокое убийство, совершенное посреди улицы в новогодние праздники. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, тело 39-летнего жителя Среднеахтубинского района с множественными ножевыми ранениями обнаружили утром 2 января между домами первого Манежного переулка.
Известно, что мужчина недавно переехал в Волгоград к своей девушке. Пара проживала на съемной квартире, с владельцем которой арендаторы поддерживали тесные отношения. Как установили следователи, собственник жилья был неоднократно судим, в том числе за убийство с особой жестокостью, за которое отсидел в тюрьме 14 лет.
В ходе допроса он утверждал, что в день совершения преступления находился дома с женой, которая может подтвердить его алиби. Сомнения в правдивости этих показаний подкреплялись уликами, среди которых одежда с замытыми следами крови, а также записями камер наружного наблюдения. На видео отчетливо зафиксировано, что спустя час после убийства в микрорайоне, где произошло убийство, волгоградец был вместе со своим товарищем. Это дало следствию веские основания подозревать обоих мужчин в причастности к преступлению. Под давлением улик и доказательств приятель основного фигуранта признался, что около 6 часов утра 2 января по просьбе друга помогал ему на месте происшествия скрывать следы совершенного убийства.
В настоящее время подозреваемый арестован. Действиям его знакомого будет дана правовая оценка по статье 316 УК РФ (укрывательство преступления).
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