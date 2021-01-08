К врачам обратились не сразу: в Волгоградской области умерли три пациента с COVID-19





Промедление с обращением к врачам стало роковым для 51-летнего жителя Среднеахтубинского района и 54-летней женщины из Камышина, заразившихся коронавирусом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный оперативный штаб, оба не стали звонить в поликлиники, когда почувствовали недомогание, но уже через несколько дней были вынуждены вызвать скорую.

Обоих доставили в больницы региона, где у них обнаружили двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом. Женщина также страдала хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, у мужчины в анамнезе значились болезни эндокринной системы, органов дыхания, сердца и сосудов. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, оба пациента скончались.

COVID-19 с двусторонней пневмонией был диагностирован и у 82-летней волжанки, госпитализированной с предынсультным состоянием. После выявления инфекции пациентку перевели в клиническую больницу №4 в Волгограде. Спасти женщину врачам не удалось.