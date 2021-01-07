В Волгограде спалили детские горки

Происшествия 07.01.2021 08:58
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07.01.2021 08:58
Сегодня около пяти утра в Советском районе Волгограда вспыхнул пожар на детской площадке. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, на улице Калининградской горели деревянные конструкции горки на территории площадью10 кв.м. Пожарные расчеты 4-ой пожарно-спасательной части быстро потушили пламя. Погибших и пострадавших нет. По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц.
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