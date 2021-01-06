Здравоохранение

Людей с хроническими заболеваниями привьют от COVID-19 в Волгоградской области

Здравоохранение 06.01.2021 11:17
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06.01.2021 11:17


Вакцинация от коронавируса жителей с хроническими заболеваниями началась в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в облздраве, в центрах вакцинации иммунизация населения проводится вакциной «Спутник V». Сейчас приглашения на вакцинацию от медицинских организаций начали получать пациенты, находящиеся в группе риска и состоящие на учете по хроническим заболеваниям. Чтобы не создавать очереди, в каждом пункте вакцинации начнет работу телефон для записи. Информация будет размещена на сайтах учреждений.
Напомним, поступающие в регион партии вакцины распределяются по 13 прививочным центрам, расположенным в Волгограде на базе городских поликлиник № 1, 2, 3, 4, 28, а также больниц № 7, 11, 15, 16. В Волжском площадка для вакцинации открыта в больнице имени С.З. Фишера, в Камышине — в горбольнице №1, в Урюпинске и Михайловке — в ЦРБ.
Отметим, что первыми вакцину от COVID-19 получили лица из группы риска – врачи, учителя и социальные работники. 

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