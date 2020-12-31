На севере и юге Волгограда изменят схему движения двух автобусов

Общество 31.12.2020 10:19
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31.12.2020 10:19
С нового года в Волгограде изменятся схемы движения автобусов №23А и №36. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации города, маршрутки №36 будут ездить в границах остановок «Роддом ТЗР» и «ТРЦ «Парк Хаус». Общественный транспорт, двигаясь с северной части города, после остановки «Ул. им. 39-й Гвардейской Дивизии» не будет заезжать на проспект Ленина, а продолжит движение по Второй Продольной магистрали. После остановки «Ул. Чайковского» автобус повернет на улицу им. Землячки и с остановками «Больничный комплекс», «Космонавтов», «Ул. им. 8-й Воздушной Армии», «30 лет Победы» и «Семь Ветров» доедет до конечной «ТРЦ «Парк Хаус». Новая схема позволит избежать дублирования маршрута с целым рядом направлений, проходящих по основным городским магистралям. На маршрут должны выйти 20 микроавтобусов с комфортным для горожан интервалом движения.
Для улучшения транспортного сообщения микрорайона «Родниковая Долина» с центральной частью города общественный транспорт маршрута № 23А теперь будут следовать до остановки «Ж/д вокзал». Микроавтобусы по обновленному маршруту станут работать со стороны Советского района по привычной для пассажиров схеме движения до остановки «Порт-Саида», затем общественный транспорт свернет на одноименную улицу и далее по ул. Коммунистической проследует до новой конечной. На направлении будут работать 20 единиц общественного транспорта, интервальность движения в часы пик составит порядка 10 минут.
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