Генералы обсудили с губернатором Волгоградской области Новый год





Губернатор Андрей Бочаров провел рабочую встречу с руководством силового блока Волгоградской области. В кабинете главы региона встретились начальник управления Росгвардии по Волгоградской области Юрий Тупиков, начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко и руководитель УФСБ по Волгоградской области Игорь Голдобин. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, в ходе встречи были рассмотрены вопросы обеспечения комплексной безопасности жителей и гостей региона на период продолжительных праздников, контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, ограничительных мер, эффективного распределения сил и средств.

Напомним, в преддверии новогодних праздников утверждены графики круглосуточного дежурства ответственных лиц из числа руководителей администрации Волгоградской области, органов исполнительной власти, местного самоуправления; определен режим работы социальных и медицинских учреждений. Чтобы ограничить число социальных контактов, исходя из требований регионального оперативного штаба и Главного санитарного врача Волгоградской области увеличено число мест празднования на открытом воздухе. В зоне усиленного контроля — территории у новогодних елок, кинотеатры, театры, аттракционы, ледовые катки, а также другие места семейного отдыха и досуга, торговые объекты.



