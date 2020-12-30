Общество

Генералы обсудили с губернатором Волгоградской области Новый год

Общество 30.12.2020 13:52
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30.12.2020 13:52


Губернатор Андрей Бочаров провел рабочую встречу с руководством силового блока Волгоградской области. В кабинете главы региона встретились начальник управления Росгвардии по Волгоградской области Юрий Тупиков,  начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко и руководитель УФСБ по Волгоградской области Игорь Голдобин. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона,  в ходе встречи  были рассмотрены вопросы обеспечения комплексной безопасности жителей и гостей региона на период продолжительных праздников, контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, ограничительных мер, эффективного распределения сил и средств.
Напомним, в преддверии новогодних праздников утверждены графики круглосуточного дежурства ответственных лиц из числа руководителей администрации Волгоградской области, органов исполнительной власти, местного самоуправления; определен режим работы социальных и медицинских учреждений. Чтобы ограничить число социальных контактов, исходя из требований регионального оперативного штаба и Главного санитарного врача Волгоградской области увеличено число мест празднования на открытом воздухе. В зоне усиленного контроля — территории у новогодних елок, кинотеатры, театры, аттракционы, ледовые катки, а также другие места семейного отдыха и досуга, торговые объекты.

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