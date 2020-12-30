Волгоград – Элиста – трасса новых скоростей

Телеком 30.12.2020 12:17 Новости компаний
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30.12.2020 12:17 Новости компаний
Только абоненты МегаФона теперь могут смело смотреть фильмы в онлайн, загружать анимированные карты в навигаторе и вести прямые эфиры в соцсети во время поездки на трассе Волгоград-Элиста. Оператор – единственный из телеком-компаний обеспечил уверенный сигнал мобильного интернета на протяжении всей дороги длиною почти 300 километров, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Инженеры МегаФона завершили покрытие 4G-интернетом магистрали,соединяющей Волгоградскую область и Республику Калмыкия.Теперь интернет на трассе «летает» со скоростью до 25 Мбит/с, а потребление мобильного трафика после запуска сети четвертого поколения увеличилось в 2 раза.
Чем заняты люди в дороге.
• Ежедневно абоненты МегаФона на трассе Волгоград-Элиста скачивают более 365 Гб информации. Этого хватит, чтобы 7 раз посмотреть все сезоны легендарного сериала «Игра престолов» или загрузить 1,5 миллиона фото в Instagram.
• Каждый день на этом маршруте путешественники проговаривают около 27 тысяч минут. Это 450 часов или почти 19 суток непрерывных разговоров — за это время трассу «Волгоград-Элиста»можно пройти пешком туда и обратно.
«Чтобы наши абоненты оставались на связи в любой дорожной ситуации в каждый момент поездки, инженеры МегаФона установили более 10 базовых станций. Они на 100% обеспечивают трассу бесшовным скоростным интернетом» - комментирует директор МегаФона в Волгоградской области Кирилл Давыдов.
Где еще связь стала лучше.
География проекта также затронула четыре близлежащих малых населенных пункта: Овата, Годжур, Ергенинский и Аршань-Зельмень. Их жители, а это более 2 тысяч человек - впервые получили доступ к скоростному интернету 4G и возможность более комфортно пользоваться современными цифровыми сервисами для общения, учебы, работы и развлечений.
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