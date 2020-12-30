Самую высокую в Волгоградской области "елку" украсили в Волжском





На площади Труда в Волжском появилась необычная ёлка, состоящая из гирлянд. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, так МУП «Комбинат благоустройства» решил порадовать волжан перед наступающим праздником. Гирляндами украсили стелу, которая появилась в Волжском в честь 25-летия со дня его основания. Высота своеобразной елки составляет 33 метра - во всю длину стелы. Напомним, высота новогоднего дерева, установленного на Центральной набережной в Волгограде, составляет 22 метра, а елки, которая стоит около интерактивного музея «Россия – моя история» - 18 метров.

Фото Открытый Волжский ВКонтакте.