Самую высокую в Волгоградской области "елку" украсили в Волжском

Общество 30.12.2020 08:17
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30.12.2020 08:17
На площади Труда в Волжском появилась необычная ёлка, состоящая из гирлянд. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, так МУП «Комбинат благоустройства» решил порадовать волжан перед наступающим праздником. Гирляндами украсили стелу, которая появилась в Волжском в честь 25-летия со дня его основания. Высота своеобразной елки составляет 33 метра - во всю длину стелы. Напомним, высота новогоднего дерева, установленного на Центральной набережной в Волгограде, составляет 22 метра, а елки, которая стоит около интерактивного музея «Россия – моя история» - 18 метров.
Фото Открытый Волжский ВКонтакте.
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