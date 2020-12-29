Происшествия

В Волгограде грузовой фургон протаранил маршрутку: пострадали женщины (ВИДЕО)

Происшествия 29.12.2020 18:59
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29.12.2020 18:59




Два человека, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения пассажирской маршрутки и грузового фургона в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла в 16:44 напротив дома №1 по улице Ольгинская в Красноармейском районе.

 
39-летний водитель, управляя фургоном "Иж-27175", не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным такси №70а. В это время микроавтобус "Ситроен" с пассажирами следовал из Советского в Красноармейский район Волгограда. В результате аварии за медицинской помощью обратились две женщины - пассажирки маршрутки. На месте происшествия работает оперативная группа, наряды ДПС. Обстоятельства ДТП уточняются. 
Видео Тимофея Щучкина, ВКонтакте 

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