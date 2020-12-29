Если в кране нет воды: куда звонить волгоградцам в праздничные дни на случай коммунальных проблем

Общество 29.12.2020 15:28
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29.12.2020 15:28
В преддверии продолжительных новогодних праздников все городские службы переведены на особый режим работы. В каждом профильном подразделении администрации Волгограда и на муниципальных предприятиях составлены графики дежурств ответственных руководителей и специалистов, осуществляется постоянное взаимодействие с оперативными службами. Обращения жителей в круглосуточном режиме будут принимать диспетчерские службы, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
В случае возникновения нештатных ситуаций обращения граждан принимает единая дежурно-диспетчерская служба Волгограда по телефонам 112 и 95-95-81, а также дежурный МУ «Служба спасения Волгограда» по телефонам 78-62-68 и 089.
По вопросам жилищно-коммунального хозяйства необходимо обращаться в круглосуточную единую оперативно-диспетчерскую службу по телефону 33-63-92. Также в круглосуточном режиме работают информационно-диспетчерские службы МБУ «ЖКХ» районов Волгограда:
Красноармейский район – 67-70-67
Кировский район –45-29-83
Советский район - 41-69-51
Ворошиловский, Дзержинский районы –33-63-84
Центральный район –23-13-15
Краснооктябрьский район –73- 50- 82
Тракторозаводский район – 70-10-26
Номер круглосуточного многоканального контакт-центра ООО «Концессии водоснабжения» - 99-67-96. В круглосуточную диспетчерскую службу ООО «Концессии теплоснабжения» можно обратиться по телефонам:
Красноармейский район – 59-81-27
Кировский и Советский районы – 59-81-22
Центральный и Ворошиловский районы – 59-81- 21
Краснооктябрьский район – 59-81-71
Дзержинский район – 59-81-24
Тракторозаводский район – 59-81-19
Также звонки по вопросам теплоснабжения принимает Центральная диспетчерская служба по телефону: 99-02-93
Региональный оператор по обращению с ТКО в Волгограде - ООО «Управление отходами – Волгоград» в новогодние праздники будет работать ежедневно без изменения графика. По номерам телефонов колл-центра 23-23-23, 8 (991) 361-11-36 можно сообщить о фактах скопления мусора и возможных нареканиях к работе регионального оператора.
По вопросам, касающимся обслуживания многоквартирных домов и придомовых территорий, жителям следует обращаться в аварийные службы управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, телефоны которых указаны в платежных квитанциях.
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