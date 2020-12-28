В Волгограде мошенник забрал последнее у врача





От действий телефонного афериста пострадал врач городской поликлиники в Центральном районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УМВД по городу Волгограду, врачу на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившись работником службы безопасности банка. Действуя по классической схеме, мошенник сообщил, что со счета мужчины пытаются похитить деньги и для того, чтобы сохранить сбережения, необходимо продиктовать контактную информацию по банковской карте. Взволнованный волгоградец в телефонном разговоре сообщил неизвестному реквизиты своего счета, а вскоре обнаружил списание 37 тысяч рублей.

С заявлением о мошенничестве потерпевший обратился в полицию. Полицейские проводят оперативные мероприятия по установлению личности преступника и его задержанию.



