Происшествия

В Волгограде мошенник забрал последнее у врача

Происшествия 28.12.2020 16:38
0
28.12.2020 16:38


От действий телефонного афериста пострадал врач городской поликлиники в Центральном районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УМВД по городу Волгограду, врачу на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившись работником службы безопасности банка. Действуя по классической схеме, мошенник сообщил, что со счета мужчины пытаются похитить деньги и для того, чтобы сохранить сбережения, необходимо продиктовать контактную информацию по банковской карте. Взволнованный волгоградец в телефонном разговоре сообщил неизвестному реквизиты своего счета, а вскоре обнаружил списание 37 тысяч рублей.
С заявлением о мошенничестве потерпевший обратился в полицию. Полицейские проводят оперативные мероприятия по установлению личности преступника и его задержанию.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Происшествия
28.12.2020 13:52
Происшествия 28.12.2020 13:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2020 10:17
Происшествия 28.12.2020 10:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2020 10:01
Происшествия 28.12.2020 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2020 09:29
Происшествия 28.12.2020 09:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2020 11:10
Происшествия 27.12.2020 11:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2020 09:27
Происшествия 27.12.2020 09:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2020 07:12
Происшествия 27.12.2020 07:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2020 11:22
Происшествия 26.12.2020 11:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2020 10:48
Происшествия 26.12.2020 10:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2020 10:13
Происшествия 26.12.2020 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2020 09:52
Происшествия 26.12.2020 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2020 19:04
Происшествия 25.12.2020 19:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2020 18:47
Происшествия 25.12.2020 18:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2020 08:59
Происшествия 25.12.2020 08:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2020 08:41
Происшествия 25.12.2020 08:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:23
У жителей еще двух сел Волгоградской области заберут свиней из-за АЧССмотреть фотографии
20:20
В военном госпитале Волгограда назревает новый конфликт из-за урезания зарплатСмотреть фотографии
16:48
Гриппа нет: эпидемиологи зафиксировали снижение заболеваемости ОРВИ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде мошенник забрал последнее у врачаСмотреть фотографии
16:07
Переболевшим коронавирусом жителям Волгоградской области пообещали психологическую помощьСмотреть фотографии
15:46
Экс-заместитель главы Светлоярского района идет под суд за кражу труб канализацииСмотреть фотографии
14:59
Волгоградстат зафиксировал крах кинопроката в регионеСмотреть фотографии
14:33
Четверо жителей Волгоградской области заразились смертоносным вирусом при неизвестных обстоятельствахСмотреть фотографии
13:52
Снеговик-музыкант провел ночь в отделе полиции в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:21
СК поставил точку в деле о гибели волгоградки из-за взрыва газа в квартиреСмотреть фотографии
11:52
Дураки и дороги: под Волгоградом глава поселка украл немножко бюджетных денегСмотреть фотографии
11:47
«Ростелеком» подводит итоги 2020 года для Единой биометрической системыСмотреть фотографии
11:43
Коронавирус перед Новым годом не отступает от Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:21
Тест: «На златом крыльце сидели... Кто ты будешь такой?»Смотреть фотографии
11:18
Водителя БМП наказали за пьяные покатушки в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:29
Волгоградец получил «Бриллиантовую сову» в финальной игре «Что? Где? Когда?»Смотреть фотографии
10:28
Всего за год волгоградцы стали в шесть раз больше играть в онлайн-игрыСмотреть фотографии
10:17
Под Волгоградом даме на «Лэнд Ровер» помешал дорожный знак и деревоСмотреть фотографии
10:14
Подарите близким людям светСмотреть фотографии
10:09
«Новый год встречу в больнице»: волгоградцы калечатся на гололедеСмотреть фотографии
10:01
В Омске срочник из Волгоградской области разбился во время первого прыжка с парашютомСмотреть фотографии
09:29
В Волжском из-за телевизора выгорела квартираСмотреть фотографии
19:57
Веселимся, как можем: в Волгограде Дед Мороз наколдовал кучу снега в обледенелом паркеСмотреть фотографии
18:18
Замерзающие жильцы дома под Волгоградом требуют заменить отвратительный сезон на отопительныйСмотреть фотографии
16:16
Запас крови с антителами формируют к новогодним каникулам в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:05
Правительство РФ выделило Волгоградской области почти 1 миллиард на дорожный нацпроектСмотреть фотографии
13:58
Житель Волгоградской области получил срок за восемь патронов от «Маузера»Смотреть фотографии
12:49
Волгорадцы заказывают детям антикоронавирусного Деда МорозаСмотреть фотографии
11:39
Хроники коронавируса: в Волгоградской области число больных и здоровых почти сравнялосьСмотреть фотографии
11:25
Двоих «охотников» за золотом поймали в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 