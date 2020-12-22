Антитела к COVID-19 нашли у 39% протестированных в ЦКДЛ жителей Волгограда





Количество положительных результатов при тестировании жителей Волгограда в лабораториях ЦКДЛ на антитела к коронавирусной инфекции в ноябре превысило 39%.

Как сообщили ИА «Высота 102» в медицинской компании, в июле этот показатель составлял менее 7%, а с сентября по ноябрь он вырос с 11 до 39%. С начала декабря антитела к COVID-19 обнаружены уже у 28% протестированных пациентов.

Как пояснил информагентству главный врач ООО «РДЛ» Олег Королев, иммуноглобулины G начинают вырабатываться на 3-4 неделе от момента контакта, что соответствует примерно 7-14 суткам от момента появления симптомов.

«Антитела класса М исчезают к 7-8 неделе от начала появления симптоматики. Антитела класса G, которые свидетельствуют о наличии специфического иммунитета, определяются и через 4-5 месяцев после заболевания. Точный срок наличия антител после заболевания неизвестен, из-за малого срока изучения инфекции, вызванной SARS-CoV-2. Наличие антител класса G не исключает риска повторного заражения SARS-CoV-2, но вероятность заболевания значительно ниже, чем у людей, у которых данные антитела не определяются. Так как вирус "бьет" по всем органам, особенно поражая легочную и нервную ткань, необходимо продолжать наблюдаться», - пояснил Олег Королев.





ЦКДЛ сейчас представлена тремя современными лабораториями, в одной из которых имеется трековая линия, и пунктами приема биоматериала, которых сейчас восемь (от Спартановки до Красноармейского района). В данных пунктах можно сдать практически все исследования на ковид, а также любые другие лабораторные тесты. Доступно экспресс-тестирование с получением результата в течение 30 минут. Исследования на COVID-19 методом ПЦР будут готовы за 24 часа.

Как показывают цифры, только в октябре исследование мазков со слизистой дало положительный результат у 30% обратившихся, в ноябре и декабре – по 18%.

Специалисты лаборатории отмечают, что обязательное обследование на наличие антител класса G необходимо пройти перед вакцинацией, которая стартовала в Волгоградской области. Введение вакцины человеку, у которого определяются данные антитела, может повлечь тяжкие осложнения.

«Нами предприняты все меры безопасности для пациентов, посещающих пункты приема биоматериала. Это строгое соблюдение санэпидрежима, постоянная обработка помещений и регулярное тестирование сотрудников. Кроме того, после нового года будут открыты еще 2 пункта на территории Волгограда для повышения доступности наших услуг», - пояснили в ЦКДЛ.

Производительность лабораторий ЦКДЛ сегодня составляет 15 тысяч пробирок в сутки, здесь делают более 1500 наименований анализов. Для пациентов по полису ОМС и направлению врача исследования проводятся бесплатно.



