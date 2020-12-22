Общество

Антитела к COVID-19 нашли у 39% протестированных в ЦКДЛ жителей Волгограда

Общество 22.12.2020 07:41 Реклама
0
22.12.2020 07:41 Реклама


Количество положительных результатов при тестировании жителей Волгограда в лабораториях ЦКДЛ на антитела к коронавирусной инфекции в ноябре превысило 39%. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в медицинской компании, в июле этот показатель составлял менее 7%, а с сентября по ноябрь он вырос с 11 до 39%. С начала декабря антитела к COVID-19 обнаружены уже у 28% протестированных пациентов.
Как пояснил информагентству главный врач ООО «РДЛ» Олег Королев,  иммуноглобулины G начинают вырабатываться на  3-4 неделе от момента контакта, что соответствует примерно 7-14 суткам от момента появления симптомов.
«Антитела класса М исчезают к 7-8 неделе от начала появления симптоматики. Антитела класса G, которые свидетельствуют о наличии специфического иммунитета, определяются и через 4-5 месяцев после заболевания. Точный срок наличия антител после заболевания неизвестен, из-за малого срока изучения инфекции, вызванной SARS-CoV-2. Наличие антител класса G не исключает риска повторного заражения SARS-CoV-2, но вероятность заболевания значительно ниже, чем у людей, у которых данные антитела не определяются. Так как вирус "бьет" по всем органам, особенно поражая легочную и нервную ткань, необходимо продолжать наблюдаться», - пояснил Олег Королев.

ЦКДЛ сейчас представлена тремя современными лабораториями, в одной из которых имеется трековая линия, и пунктами приема биоматериала, которых сейчас восемь (от Спартановки до Красноармейского района). В данных пунктах можно сдать практически все исследования на ковид, а также любые другие лабораторные тесты. Доступно экспресс-тестирование с получением результата в  течение 30 минут. Исследования на COVID-19 методом ПЦР будут готовы за 24 часа.
Как показывают цифры, только в октябре исследование мазков со слизистой дало положительный результат у 30% обратившихся, в ноябре и декабре – по 18%.
Специалисты лаборатории отмечают, что обязательное обследование на наличие антител класса G  необходимо пройти перед вакцинацией, которая стартовала в Волгоградской области. Введение вакцины человеку, у которого определяются данные антитела,  может повлечь тяжкие осложнения.
«Нами предприняты все меры безопасности для пациентов, посещающих пункты приема биоматериала. Это строгое соблюдение санэпидрежима, постоянная обработка помещений и регулярное тестирование сотрудников. Кроме того, после нового года будут открыты еще 2 пункта на территории Волгограда для повышения доступности наших услуг», - пояснили в ЦКДЛ.
Производительность лабораторий ЦКДЛ сегодня составляет 15 тысяч пробирок в сутки, здесь делают более 1500 наименований анализов. Для пациентов по полису ОМС  и направлению врача исследования проводятся бесплатно.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Общество
22.12.2020 13:32
Общество 22.12.2020 13:32
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2020 13:13
Общество 22.12.2020 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2020 11:03
Общество 22.12.2020 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2020 10:57
Общество 22.12.2020 10:57
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.12.2020 10:17
Общество 22.12.2020 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2020 09:19
Общество 22.12.2020 09:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.12.2020 09:14
Общество 22.12.2020 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2020 09:00
Общество 22.12.2020 09:00
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2020 08:44
Общество 22.12.2020 08:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.12.2020 21:07
Общество 21.12.2020 21:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2020 14:46
Общество 21.12.2020 14:46
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.12.2020 13:50
Общество 21.12.2020 13:50
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2020 13:18
Общество 21.12.2020 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2020 12:08
Общество 21.12.2020 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2020 11:24
Общество 21.12.2020 11:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:02
Банк «Открытие» предложил новые условия обмена валютыСмотреть фотографии
13:32
«Сожгли и украли батареи»: аварийный дом в Волгограде промерз из-за жильцов-забулдыгСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде заработал бесплатный номер Деда Мороза и Снегурочки для абонентов МТССмотреть фотографии
13:13
«Мой сын побеждал за Россию, а Россия делает его бомжем»: в Волгограде суд постановил снести дом с инвалидами и детьмиСмотреть фотографии
12:40
В Волгоградской области замедлилась скорость распространения коронавирусаСмотреть фотографии
12:13
Изверг Недомерков сядет на 14 лет: в Волгограде ревнивец сжег соперника заживоСмотреть фотографии
11:03
Волгоградский ковид-диссидент надеется найти правду в СочиСмотреть фотографии
10:57
Предприятия ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго отмечают День ЭнергетикаСмотреть фотографии
10:43
Путин поставил точку в вопросе перехода Волгоградской области на московское времяСмотреть фотографии
10:17
Зампрокурора Волгоградской области лично выйдет на связь с жителями трех районовСмотреть фотографии
10:07
Новогодние сюрпризы для пользователей СберKidsСмотреть фотографии
09:19
"Самый теплый день": Волжские тепловые сети отмечают свой профессиональный праздникСмотреть фотографии
09:14
Президент в пойме и салют: в Волгограде утвердили программу празднования Нового годаСмотреть фотографии
09:00
Зловонную жижу под видом кристальной воды продают селянам в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:44
Можно ли зарегистрировать права собственности квартиры онлайн 1?Смотреть фотографии
07:41
Антитела к COVID-19 нашли у 39% протестированных в ЦКДЛ жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
05:33
Компания из Чечни требует денег с заказчика мусороперерабатывающего комплекса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:07
Декан Волгоградского технического университета умер от коронавирусаСмотреть фотографии
19:57
В Волгограде участнику кровавой расправы из-за ссоры в чате продлили арестСмотреть фотографии
17:47
Под Волгоградом чау-чау изуродовала дачнице лицоСмотреть фотографии
17:07
Главный технолог "Виво маркет" рассказала правду о еде в школьных столовых ВолгоградаСмотреть фотографии
16:55
Губернатор Волгоградской области вошел в состав ГоссоветаСмотреть фотографии
16:14
Опыт и новые знания: слушатели инновационных программ в ВолГУ повышают квалификацию в рамках федерального проектаСмотреть фотографии
15:46
Пили и дули: в Волгограде разгоряченные алкоголем водители попали на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
Стало известно, какие подарки волгоградцы найдут под новогодней елкойСмотреть фотографии
14:46
Жители Котельниково активно участвуют в движении «Котельниково – Земля Героев»Смотреть фотографии
14:40
Жителя Волгоградской области подстрелили на охотеСмотреть фотографии
13:58
Температура под контролем: тепловизор «Ростелекома» поможет защитить от инфекций посетителей ТЦ «Космос» в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:50
В центре Волгограда засияют гигантские новогодние свечиСмотреть фотографии
13:47
В Волгоградской области ищут пропавшего рыбакаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 