Температура под контролем: тепловизор «Ростелекома» поможет защитить от инфекций посетителей ТЦ «Космос» в Волгограде
Телеком 21.12.2020 13:58
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21.12.2020 13:58
«Ростелеком» установил систему для мониторинга температуры тела посетителей торгового центра «Космос» в Волгограде, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Стационарный комплекс, состоящий из термографического тепловизора, вспышки, сирены и регистратора, позволяет с высокой точностью контролировать состояние здоровья посетителей торгового центра на входе, при этом способен одновременно охватить группу до 20 человек и полностью автоматизирован.
Данные о результатах измерений выводятся непосредственно на пункт охраны и параллельно сохраняются на облачном сервере, откуда могут быть доступны в любое время. Благодаря решению «Ростелекома» посетители торгового центра теперь менее подвержены риску заражения инфекциями.
«Мы заботимся о здоровье посетителей нашего торгового центра, поэтому пошли по пути внедрения самых передовых технологий, позволяющих не причинять людям лишнее беспокойство, не контактировать с сотрудниками, но при этом быстро, эффективно и точно измерять температуру. Стационарный пункт тепловизора от “Ростелекома” полностью соответствует поставленным задачам, а наши гости могут быть уверенны в том, что посещать наш комплекс безопасно», – подчеркнул Юрий Игнатов, директор ТЦ «Космос».
До конца года тепловизорные системы от «Ростелекома»появятся ещё в шести культурно-развлекательных учреждениях Волгограда: «Театре юного зрителя», «Новом экспериментальном театре», областном «Театре кукол», «Волгоградской филармонии» и «Волгоградском планетарии». Волгоградцы и гости города смогут планировать семейный досуг на новогодние праздники, зная, что риски распространения вирусной инфекции сведены к минимуму.
«Тепловизоры сегодня перестают быть роскошью и атрибутами фантастических фильмов, становясь необходимой частью технологий по защите здоровья населения. Их применение для бесконтактного измерения температуры на объектах с большой проходимостью людей уже доказало свою эффективность, а системные решения от “Ростелекома” позволяют осуществлять гибкую настройку мониторинга термометрии и безопасное хранение данных. Уверен, что повсеместное применение пунктов тепловизора станет важной и удобной для волгоградцев мерой по снижению заболеваемости вирусными инфекциями», – отметил Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
«Ростелеком» сегодня готов сформировать индивидуальное решение с использованием тепловизорного оборудования для каждого клиента, с учетом его потребностей, целей и задач.
Подробно об услугах компании для юридических лиц можно узнать на сайте и подать заявку на подключение по телефону 8 800 200 30 00.
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