Телеком

Температура под контролем: тепловизор «Ростелекома» поможет защитить от инфекций посетителей ТЦ «Космос» в Волгограде

Телеком 21.12.2020 13:58
0
21.12.2020 13:58


«Ростелеком» установил систему для мониторинга температуры тела посетителей торгового центра «Космос» в Волгограде, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. 
Стационарный комплекс, состоящий из термографического тепловизора, вспышки, сирены и регистратора, позволяет с высокой точностью контролировать состояние здоровья посетителей торгового центра на входе, при этом способен одновременно охватить группу до 20 человек и полностью автоматизирован.
Данные о результатах измерений выводятся непосредственно на пункт охраны и параллельно сохраняются на облачном сервере, откуда могут быть доступны в любое время. Благодаря решению «Ростелекома» посетители торгового центра теперь менее подвержены риску заражения инфекциями.
«Мы заботимся о здоровье посетителей нашего торгового центра, поэтому пошли по пути внедрения самых передовых технологий, позволяющих не причинять людям лишнее беспокойство, не контактировать с сотрудниками, но при этом быстро, эффективно и точно измерять температуру. Стационарный пункт тепловизора от “Ростелекома” полностью соответствует поставленным задачам, а наши гости могут быть уверенны в том, что посещать наш комплекс безопасно», – подчеркнул Юрий Игнатов, директор ТЦ «Космос».
До конца года тепловизорные системы от «Ростелекома»появятся ещё в шести культурно-развлекательных учреждениях Волгограда: «Театре юного зрителя», «Новом экспериментальном театре», областном «Театре кукол», «Волгоградской филармонии» и «Волгоградском планетарии». Волгоградцы и гости города смогут планировать семейный досуг на новогодние праздники, зная, что риски распространения вирусной инфекции сведены к минимуму. 
«Тепловизоры сегодня перестают быть роскошью и атрибутами фантастических фильмов, становясь необходимой частью технологий по защите здоровья населения. Их применение для бесконтактного измерения температуры на объектах с большой проходимостью людей уже доказало свою эффективность, а системные решения от “Ростелекома” позволяют осуществлять гибкую настройку мониторинга термометрии и безопасное хранение данных. Уверен, что повсеместное применение пунктов тепловизора станет важной и удобной для волгоградцев мерой по снижению заболеваемости вирусными инфекциями», – отметил Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком». 
«Ростелеком» сегодня готов сформировать индивидуальное решение с использованием тепловизорного оборудования для каждого клиента, с учетом его потребностей, целей и задач. 
Подробно об услугах компании для юридических лиц можно узнать на сайте и подать заявку на подключение по телефону 8 800 200 30 00. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Телеком
21.12.2020 15:12
Телеком 21.12.2020 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.12.2020 13:53
Телеком 18.12.2020 13:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.12.2020 09:43
Телеком 18.12.2020 09:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.12.2020 16:47
Телеком 16.12.2020 16:47
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.12.2020 15:27
Телеком 16.12.2020 15:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.12.2020 15:09
Телеком 16.12.2020 15:09
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.12.2020 11:32
Телеком 16.12.2020 11:32
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.12.2020 12:11
Телеком 15.12.2020 12:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.12.2020 15:44
Телеком 14.12.2020 15:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.12.2020 14:32
Телеком 14.12.2020 14:32
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.12.2020 16:36
Телеком 10.12.2020 16:36
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.12.2020 15:26
Телеком 10.12.2020 15:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.12.2020 09:04
Телеком 09.12.2020 09:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.12.2020 17:54
Телеком 08.12.2020 17:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.12.2020 15:20
Телеком 03.12.2020 15:20
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:57
В Волгограде участнику кровавой расправы из-за ссоры в чате продлили арестСмотреть фотографии
17:47
Под Волгоградом чау-чау изуродовала дачнице лицоСмотреть фотографии
17:18
Зловонную жижу под видом кристальной воды продают селянам в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:07
Главный технолог "Виво маркет" рассказала правду о еде в школьных столовых ВолгоградаСмотреть фотографии
16:55
Губернатор Волгоградской области вошел в состав ГоссоветаСмотреть фотографии
16:15
Президент в пойме и салют: в Волгограде утвердили программу празднования Нового годаСмотреть фотографии
16:14
Опыт и новые знания: слушатели инновационных программ в ВолГУ повышают квалификацию в рамках федерального проектаСмотреть фотографии
15:46
Пили и дули: в Волгограде разгоряченные алкоголем водители попали на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
Стало известно, какие подарки волгоградцы найдут под новогодней елкойСмотреть фотографии
14:46
Жители Котельниково активно участвуют в движении «Котельниково – Земля Героев»Смотреть фотографии
14:40
Жителя Волгоградской области подстрелили на охотеСмотреть фотографии
13:58
Температура под контролем: тепловизор «Ростелекома» поможет защитить от инфекций посетителей ТЦ «Космос» в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:50
В центре Волгограда засияют гигантские новогодние свечиСмотреть фотографии
13:47
В Волгоградской области ищут пропавшего рыбакаСмотреть фотографии
13:26
За разбой в «Макдоналдсе» осуждены двое жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:18
«Не меньше 25 тысяч»: на пикетах в Волгограде потребовали от государства помощи людям в год пандемииСмотреть фотографии
12:28
В Волгоградской области продолжается работа по газификации территорийСмотреть фотографии
12:19
Конца не видно: новых заражений COVID-19 в Волгоградской области стабильно многоСмотреть фотографии
12:08
Запасаем койки и лекарства: в Волгоградской области готовятся к вспышке коронавируса после новогодних посиделокСмотреть фотографии
11:32
Вину не признали: осуждены убийцы 18-летнего парня у клуба "ЛОФТ" в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:24
В Волгоградской области установлены новые пределы пограничной зоныСмотреть фотографии
11:16
В столкновении двух "КАМАЗов" в Волгоградской области погиб человекСмотреть фотографии
10:08
Житель Волгоградской области ответит за кровавую расправу на глазах ребенкаСмотреть фотографии
09:53
От неисправного авто в Волгоградской области вспыхнул гигантский костерСмотреть фотографии
09:03
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» отмечает 63-летиеСмотреть фотографии
09:00
Волгоградцы поблагодарили прокурора области за возвращение трамваяСмотреть фотографии
08:34
Не платишь за электроэнергию – рискуешь на Новый год оказаться с заблокированной картойСмотреть фотографии
22:27
Жуткое месиво: под Волгоградом бетоновоз похоронил под собой иномаркуСмотреть фотографии
21:33
Компания из Чечни требует денег с заказчика мусороперерабатывающего комплекса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:56
Волгоградская облдума не отказалась от банкетов с официантами в тяжелый годСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 