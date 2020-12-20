В Волгоградстате заявили о снижении количества бедных

Экономика 20.12.2020 17:05
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20.12.2020 17:05
Численность населения Волгоградской области, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, в 2019 году составила 323,8 тысяч человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на последние опубликованные данные ведомства об основных социально-экономических индикаторах уровня жизни населения, в 2018 году бедных людей в регионе было больше – 337,5 тысяч человек. При этом за последние десять лет самое большое количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума фиксировалось в 2011 году – 392,5 тысячи человек.
Согласно данным ведомства, по многим другим параметрам, характеризующим уровень жизни населения, в Волгоградской области также произошло «движение вперед». В частности, увеличились среднедушевые денежные доходы населения – 24 тысячи 158 рублей в 2019 году против 22 тысяч 813 рублей в 2018 году. Также в Волгоградстате сообщили о росте реальных денежных доходов – на 1% в 2019 году по отношению к 2018 году, когда этот показатель вырос всего на 0,1%.
Ведомство отчиталось и о росте реальной начисленной зарплаты в сфере экономики. В 2019 году этот показатель составил 33 тысячи 370 рублей, а в 2018 году был ниже – 30 тысяч 893 тысячи рублей.
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